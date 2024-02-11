Вот, что будет если поставить теплый суп в холодильник: неожиданный ответ

Эксперт поделилась своим способом хранения остатков еды в холодильнике.

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Можно ли ставить теплую еду в холодильник - что делать с горячей едой / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Многие считают, что с точки зрения гигиены правильным будет подождать, пока еда остынет в течение часа или около того, а затем положить ее в холодильник, чтобы разогреть на следующий день.

Однако мадам Пит, эксперт по гигиене, развенчала это убеждение в видео для Tik-Tok, которое она подписала: "Правда или нет: Безопасно ли ставить теплые остатки еды в холодильник? Давайте обсудим", пишет Mirror.

"Правда или нет, что хранение теплой пищи в холодильнике может вызвать появление бактерий?", - спросила она, продолжая: "Моя свекровь всегда говорила: "Не клади еду в холодильник, дай ей остыть, иначе в ней заведутся бактерии". И знаете что? Она ошибалась", - подчеркивает эксперт.

видео дня

Она указывает на то, что чем быстрее вы поставите остатки блюда в холодильник, тем это лучше для продления срока хранения пищи.

Смотрите видео о том, можно ли ставить теплую еду в холодильник:

"Вы должны класть еду в холодильник теплой. Чем быстрее вы ее туда положите, тем лучше. Единственная хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что она находится в неглубокой посуде - не ставьте в холодильник большую гигантскую тарелку, потому что она будет дольше охлаждаться. Но вполне приемлемо ставить в холодильник теплую еду. На самом деле, не оставляйте еду на столе. Если вы оставили ее больше, чем на два часа, вы можете с таким же успехом выбросить ее в мусорку", - заключает эксперт по гигиене.

Поддерживая утверждение мадам Пит, Зои Аджей, старший преподаватель по гостеприимству в Институте гостеприимства и туризма UEL указала на то, что остатки пищи нельзя оставлять при комнатной температуре более чем на 1 час.

"Согласно правилам безопасности пищевых продуктов, необходимо дать горячей пище остыть, прежде чем класть ее в холодильник. Ее нельзя оставлять при комнатной температуре более чем на один час", - подчеркивает она.

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