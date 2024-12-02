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Всего 200гр на 10кг: чем нужно посыпать лук, чтобы он пролежал до весны

Сергей Кущ
2 декабря 2024, 16:25
74
Мы узнали основные условия успешного хранения лука.
Чем нужно посыпать лук, чтобы он пролежал до весны
Чем нужно посыпать лук, чтобы он пролежал до весны / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Где лучше хранить лук
  • Чем его нужно обработать, чтобы не сгнил

Хранение лука в зимний период требует соблюдения определённых условий, чтобы овощ не гнил и оставался свежим до весны.

Эти рекомендации подойдут как для тех, кто выращивает лук самостоятельно, так и для тех, кто делает запасы на холодное время года, пишет Главред.

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Как хранить лук в зимний период?

Основные условия успешного хранения лука:

Температура и влажность. Оптимальная температура хранения — от +7 до +13 градусов по Цельсию, при влажности воздуха не выше 70%. Избегайте мест с повышенной влажностью, так как она провоцирует гниение, пишет портал На пенсии.

Соседство. Лук лучше хранить отдельно от других овощей, таких как картофель или морковь. Эти корнеплоды выделяют влагу, которая негативно влияет на состояние лука.

Циркуляция воздуха. Используйте сетки, ящики с отверстиями или мешковые сумки для хранения. Они обеспечивают хорошую вентиляцию, предотвращая накопление конденсата.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика / Главред

Как сделать так, чтобы лук не гнил?

Здоровье лука при хранении напрямую зависит от качества луковиц и условий их содержания. Вот несколько практических советов:

Используйте мел. Один из самых эффективных способов — посыпать луковицы стружкой мела. На 10 кг лука требуется около 200 г мела. Мел впитывает излишнюю влагу, предотвращая гниение.

Сортируйте запасы. Перед хранением тщательно отбирайте только здоровые и плотные луковицы. Повреждённые или мягкие экземпляры лучше сразу использовать, так как они могут быстро испортиться.

Регулярно проверяйте. Осматривайте лук каждые несколько недель. Если обнаружите гнилые луковицы, удалите их, чтобы предотвратить порчу остальных.

Почему гниёт лук при хранении?

Основные причины гниения:

  • Повышенная влажность в помещении.
  • Хранение лука вблизи источников тепла или в слишком холодных условиях. Температура ниже 0 градусов может привести к замерзанию, а при повышении температуры — к порче.
  • Повреждённых или незрелые луковицы.

Дополнительные советы

Храните лук в тёмном, сухом месте. Избегайте мест с резкими перепадами температуры. Если лук хранится в холодильнике, не загружайте более 4 кг и используйте ящики с вентиляцией.

Для лучшего сохранения можно использовать специальную обработку, например, окунуть луковицы в слабый раствор марганцовки перед сушкой.

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