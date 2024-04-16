Как правильно вялить карася: идеальная закуска к пиву своими руками

Можно ли делать тараньку из карася и как правильно сушить рыбу - Главред, собрал полезные факты.

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Как засолить рыбу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Сколько соли на 1 кг рыбы нужно для сушки и как правильно подобрать карася - Главред собрал полезную информацию. Специалисты советуют, что стоит брать количество соли с расчетом 20% от веса рыбы. Однако, если вы выберете соль грубого помола, тогда стоит знать, что такая соль будет медленнее всасываться в рыбу. Чтобы засолить рыбу для сушки стоит сложить ее в емкость слоями, пересыпая каждый слой солью и можно перец и другие специи.

Опытный рыбак в своем Youtube-канале рассказал свои секреты, как солить рыбу в домашних условиях для сушки и вяления. Он также поделился пошаговым рецептом.

Как вялить карася в домашних условиях

Лучше всего для вяления подходит плотва, карась, вобла, подлещик, окунь, карп, судак и лещ. Опытные рыбаки советуют свежевыловленную рыбу перекладывать старой крапивой. Затем следует поставить рыбу в холодное место на несколько часов. После того можно уже начинать ее засаливать.

Рыбу перед вялением следует тщательно выпотрошить и промыть. Затем нужно подсушить ее с помощью бумажного полотенца, чтобы забрать лишнюю влагу. Рыбу стоит хорошо натирать солью не только сверху, но и внутри. Также можно добавить черный перец и измельченные лавровые листья. Если рыба, которую вы выбрали для вяления большая, стоит сделать надрез на спинке - от головы до хвоста. Так она быстрее высохнет.

После предыдущих процедур рыбу нужно уложить под гнет и оставить ее на 48 часов, чтобы она хорошо засолилась. Уже через 48 часов просоленную рыбу следует промыть и вымочить в чистой воде на 2-3 часа. В конце нужно подсушить ее с помощью бумажного полотенца.

Как вялить рыбу в духовке

Чтобы подсушить рыбу в духовке для дальнейшего ее вяления, следует выбирать не жирную рыбу. Перед тем как отправить рыбу в духовку, нужно прогреть ее до +40C.

Противень нужно застелить фольгой и выложить в один ряд подсушенную и засоленную рыбу. После того как поставили противень, дверцу стоит оставить приоткрытой на 10 см. Нужно оставить рыбу в духовке на два часа, чтобы она подсушилась. По истечении времени противень нужно достать из духовки и накрыть сверху фольгой. Затем стоит еще раз отправить рыбу в духовку на 3 часа.

После того, как рыба уже хорошо подсохла, стоит достать ее и нанизать на веревку или проволоку. Необходимо вывесить ее на свежий воздух, чтобы она хорошо проветривалась и просохла. Уже через три дня вяленая рыба будет готова, чтобы смаковать ее.

Как засолить рыбу для сушки

Для сушки ры бы следует выбирать не очень жирный вид рыбы. Первое, что стоит сделать - тщательно промыть и очистить рыбу от внутренностей, однако чешую не нужно чистить. Подготовленную рыбу стоит хорошо засолить крупной солью.

Каждую рыбину необходимо натереть солью изнутри и снаружи. Рыбу следует поместить в глубокую миску, а сверху поставить плоскую тарелку и гнет. Стоит поместить рыбу в прохладное место на несколько дней. Специалисты рассказали, что мелкая рыба просолится за 5 дней, а большая рыба должна пробыть в рассоле до 7 дней.

Хорошо просоленную рыбу следует промыть водой и вывесить сушить. Чтобы не допустить проникновения на рыбу вредных насекомых, ее следует протереть уксусом или нерафинированным подсолнечным маслом.

Чтобы сушить рыбу, нужно развесить на медную проволоку, протягивая ее через глаза рыбы. Обязательно стоит накрыть сверху рыбу чистой марлей или тюлью в очень мелкую сеточку. Рыба должна сушиться в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Солнечные лучи не должны попадать на рыбу. Специалисты отметили, что на открытом воздухе рыба засушится за неделю.

Смотрите видео о том, как солить рыбу в домашних условиях:

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