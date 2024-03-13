Когда начинается сезон на карася: приготовьтесь к бешеному улову

Когда лучше клюет карась утром или вечером - Главред собрал полезные факты о рыбалке.

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Какая самая лучшая наживка для карася / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Какая погода нужна для ловли карася, чтобы получить большой улов, однако даже опытные рыбаки не всегда могут предсказать результат. Почти вся рыба любит теплую воду, а для рыбаков это хороший знак, ведь при теплой воде рыба быстрее переваривает пищу и всплывает, чтобы покормиться. Специалисты рассказали, что карась удачно клюет 12-30 градусах тепла, но чтобы иметь хороший улов, стоит дождаться потепления до 20-23 градусов.

Опытный рыбак рассказал и показал в своем Youtube-канале об открытии рыбалки весной 2024 года. Он также поделился, какую лучше прикормку для рыбы использовать.

Какая лучшая наживка для карася

Специалисты рассказали, что прикормка на карася должна содержать печенье. Однако, лидером среди народного прикорма является жмых. Часто его могут бросать просто размоченным водой, или же спрессованными кусками запаривают. Можно для приманки на карася добавлять также кукурузную, овсянку крупу и многое другое:

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Карасю нравится запах аниса, ванили и другие сладкие запахи.

Также хороший улов карася можно получить на горох. Горох имеет своеобразный запах, который рыба обожает.

Также рыбам нравится запах чеснока. Чтобы улов удался, чеснок можно добавлять в мастирку.

Если вы ловите карася на тесто, то обязательно добавьте в него немного меда.

Карась обожает вкусности в виде личинок насекомых: опарыш, черви и навозные черви.

Когда начинается клев карася весной

Чтобы поймать как можно больше карасей, следует знать, что нормальный клев начинается с середины марта. В этот период на рыбалке лучше отдать предпочтение поплавочной удочке.

Известно, что до середины мая у карася может продолжаться нерест. Поэтому, это самое легкое и лучшее время для рыбалки. При температуре воды 8 градусов тепла карась понемногу начинает проявлять активность, а как потеплеет до 12-15 градусов, то гарантированно исключительный улов.

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