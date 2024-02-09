'Выглядеть на 10 лет моложе': какие маски омолаживают лицо лучше всего

Как сделать маску для подтяжки лица в домашних условиях - Главред собрал полезные советы.

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Как сделать маску для лица в домашних условиях / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Маска для лица в домашних условиях способна творить чудеса. Если правильно поддерживать свой организм - кожа будет иметь здоровый вид, а это очень важно. Чтобы кожа лица имела подтянутый и блестящий вид, стоит не забывать, хотя бы дважды в неделю делать себе различные маски. Маски для лица не только придают здоровый вид коже, но и помогают расслабиться.

Блогер в своем Youtube-канале рассказала о полезных и витаминных масках для лица. Она рассказала, что маска из свежего огурца может восстановить кожу - стоит добавить лишь несколько ингредиентов.

Как сделать маску для лица от морщин в домашних условиях

Для масок в домашних условиях лучше всего подойдут натуральные составляющие: мед, лимон, йогурт, оливковое масло - они насыщены различными антиоксидантами и полезными веществам для кожи.

Чтобы сделать маску от морщин стоит приготовить смесь из одного желтка и 1 чайной ложки масла. Также нужно добавить туда 4-5 капель лимонного сока. Все нужно тщательно перемешать и нанести на чистую кожу лица. Через 10 минут стоит смыть маску теплой водой.

Для омолаживающей маски нужно смешать 100 миллилитров жирных сливок и добавить 4 чайные ложки лимонного сока. Это все нужно тщательно перемешать. Стоит на 20 минут нанести созданную смесь, а затем умыться прохладной водой. После маски следует нанести увлажняющий крем.

Для антивозрастной маски против морщин нужно сделать смесь из двух столовых ложек огуречного пюре и добавить туда 2 ложки сметаны - тщательно смешать и добавить чайную ложку сока из свежего апельсина. Наносить маску необходимо на чистую кожу лица и оставить на 20 минут. Смыть лучше теплой водой, а затем нанести на кожу увлажняющий крем. Такую маску можно делать даже ежедневно.

Как подтянуть кожу лица без операции

С годами овал лица может меняться: появляются повисшие щеки, лишние подбородки, или опущенные уголки губ. Часто с такой проблемой сталкиваются женщины после 35 лет. Однако, чтобы сохранить четкий овал лица, необходимо обратить внимание на свое питание и распорядок дня.

Стоит пить много воды. Недостаток воды в организме плохо отражается на состоянии кожи.

Соблюдайте режим дня. Если много спать или наоборот - не досыпать, можно получить хроническую усталость и ухудшение цвета кожи.

Нужно больше отдыхать на свежем воздухе. Прогулки на улице стимулируют синтез коллагена, который предоставляет кислород. Это также влияет на четкий контур лица.

Стоит заниматься спортом, чтобы нормализовать процессы обмена и насытить клетки кислородом.

Питаться необходимо сбалансировано и правильно. Создайте список полезных для кожи продуктов и употребляйте их, чтобы обеспечить молодой вид кожи.

Не забывайте следить за собственной осанкой. От позвоночника зависит тонус мышц спины и овал лица, который может "поплыть".

Категорически откажитесь от плохих привычек.

Смотрите видео, как сделать омолаживающую маску:

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