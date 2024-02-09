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"Выглядеть на 10 лет моложе": какие маски омолаживают лицо лучше всего

Юлия Закрепа
9 февраля 2024, 18:18
Как сделать маску для подтяжки лица в домашних условиях - Главред собрал полезные советы.
'Выглядеть на 10 лет моложе': какие маски омолаживают лицо лучше всего
Как сделать маску для лица в домашних условиях / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Маска для лица в домашних условиях способна творить чудеса. Если правильно поддерживать свой организм - кожа будет иметь здоровый вид, а это очень важно. Чтобы кожа лица имела подтянутый и блестящий вид, стоит не забывать, хотя бы дважды в неделю делать себе различные маски. Маски для лица не только придают здоровый вид коже, но и помогают расслабиться.

Блогер в своем Youtube-канале рассказала о полезных и витаминных масках для лица. Она рассказала, что маска из свежего огурца может восстановить кожу - стоит добавить лишь несколько ингредиентов.

Как сделать маску для лица от морщин в домашних условиях

Для масок в домашних условиях лучше всего подойдут натуральные составляющие: мед, лимон, йогурт, оливковое масло - они насыщены различными антиоксидантами и полезными веществам для кожи.

  • Чтобы сделать маску от морщин стоит приготовить смесь из одного желтка и 1 чайной ложки масла. Также нужно добавить туда 4-5 капель лимонного сока. Все нужно тщательно перемешать и нанести на чистую кожу лица. Через 10 минут стоит смыть маску теплой водой.
  • Для омолаживающей маски нужно смешать 100 миллилитров жирных сливок и добавить 4 чайные ложки лимонного сока. Это все нужно тщательно перемешать. Стоит на 20 минут нанести созданную смесь, а затем умыться прохладной водой. После маски следует нанести увлажняющий крем.
  • Для антивозрастной маски против морщин нужно сделать смесь из двух столовых ложек огуречного пюре и добавить туда 2 ложки сметаны - тщательно смешать и добавить чайную ложку сока из свежего апельсина. Наносить маску необходимо на чистую кожу лица и оставить на 20 минут. Смыть лучше теплой водой, а затем нанести на кожу увлажняющий крем. Такую маску можно делать даже ежедневно.

Как подтянуть кожу лица без операции

С годами овал лица может меняться: появляются повисшие щеки, лишние подбородки, или опущенные уголки губ. Часто с такой проблемой сталкиваются женщины после 35 лет. Однако, чтобы сохранить четкий овал лица, необходимо обратить внимание на свое питание и распорядок дня.

  • Стоит пить много воды. Недостаток воды в организме плохо отражается на состоянии кожи.
  • Соблюдайте режим дня. Если много спать или наоборот - не досыпать, можно получить хроническую усталость и ухудшение цвета кожи.
  • Нужно больше отдыхать на свежем воздухе. Прогулки на улице стимулируют синтез коллагена, который предоставляет кислород. Это также влияет на четкий контур лица.
  • Стоит заниматься спортом, чтобы нормализовать процессы обмена и насытить клетки кислородом.
  • Питаться необходимо сбалансировано и правильно. Создайте список полезных для кожи продуктов и употребляйте их, чтобы обеспечить молодой вид кожи.
  • Не забывайте следить за собственной осанкой. От позвоночника зависит тонус мышц спины и овал лица, который может "поплыть".
  • Категорически откажитесь от плохих привычек.

Смотрите видео, как сделать омолаживающую маску:

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