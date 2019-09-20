Крепостная 2 сезон: чем закончился сериал - объяснение концовки

Крепостная 2 сезон: объяснение финала / СТБ

Финальная серия 2 сезона Крепостной вышла 19 сентября в 21:00. В ней Катя выходит замуж за Андрея Жадана. Но в конце серии произошло нечто, что заинтриговало поклонников.

Объясняем концовку 2 сезона Крепостной, и что будет дальше с сериалом.

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После того, как Червинского осудили, а его поместье отобрали, крепостные ожидали нового хозяина. Но неожиданно вместо ненавистного им нового помещика приезжает Андрей Жадан, который объявляет, что у его конкурента не хватило денег на аукционе, так что, все скупил он сам - Андрей Жадан.

Тем временем Натали с папой ехали в свое поместье - девушка не могла поверить в поступок Червинского. Мало того, что он убил Косача, украл награды и дезертировал, после суда он застрелился.

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Жадан отметил, что его принцип - не покупать и не продавать людей, так что он дарует всем свободу. И тут же посватался к Кате, которая ответила ему взаимностью.

Через два месяца должны были отмечать свадьбу - в сериале показали красивейшую церемонию подготовки невесты, вплоть до того, что Катерина Ковальчук предстала совершенно обнаженной для того, чтобы надеть все церемонные наряды невесты.

После этого последовала торжественная церемония венчания в украинской церкви с торжественными клятвами и настоящим попом. Андрея и Катю провозгласили мужем и женой, и они уже собирались выходить из храма, когда дверь в храм распахнулась, и всадник в черном наряде и на черном коне подскочил к Жадану и всадил ему нож в грудь.

На этом сериал заканчивается, но есть несколько "но" в поддержку сюжета 3 сезона.

Во-первых, в сериале не показали, что Жадан именно умер - его проткнули ножом, и не обязательно в сердце - просто слева. Он сполз на землю у Кати на руках.

Во-вторых, на Instagram Крепостной появился пост, в котором запустили флешмоб #жаданживи , сравнив Андрея Жадана с Джоном Сноу, который также умер в конце сезона.

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По поводу убийцы - это могли быть как недобитки сектантов, разогнанных Жаданом, так и наемник Суслова, у которого Андрей Жадан выкупил из-под носа имение Червинского.

По словам одного из руководителей проекта, новые 3 и 4 сезон стоит ожидать в 2021 году, по информации других источников, сериал может выйти и в 2020 году, при подтверждении некоторых обстоятельств.