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Крепостная 2 сезон: 1 серия смотреть онлайн полное видео

30 сентября 2019, 19:22

Полные серии 2 сезона Крепостной появились в сети. Что было в первой серии - смотрите и читайте онлайн на Гравреде.

Крепостная 2019
Крепостная 2 сезон: 1 серия онлайн полное видео  / СТБ

Премьера 2 сезона Крепостной состоялась 2 сентября на СТБ. Видео первых серий уже появились в свободном доступе. Что было в первых сериях Крепостной, и какую судьбу встретила Катерина - смотрите и читайте на Главреде.

Новые серии 2 сезона сериала Крепостная появились в свободном доступе. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть полностью все серии онлайн на телефоне и планшете.

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После смерти Косача, Катя попадает в руки Лидии Шефер, которая собиралась замуж за молодого человека. Теперь же Катя оказывается в руках женщины, разбитой горем не меньше, чем она сама. Только в отличии от Кати Лидия может мстить. И находит кому - ведь она видит в Кате причину смерти Косача.

Лже-ветеран Григорий Червинский, который убил молодого возлюбленного Кати, страдает тоже - Катя ему так и не попала, он не смог ее добиться - Лидия Шефер завладела ею. Он ударяется в пьянство, непотребство и разврат, пугая смою любимую жену - Натали. Червинский так доводит любимую, что она сама уже не прочь пойти и выкупить Катю у Шефер.

Вот только не тут-то было. Благодаря Лидии, все поместье узнает о тяжелой доле Катерины. Назар, чей авторитет среди крепостных вырос из-за успешной травли подлеца Якова, собирается действовать решительно и вызволять Катерину своими силами. Но мотив его поступков не столько благороден, сколько корыстен: его романтические чувства к девушке так и не прошли. И он даже не представляет, что ждет его в будущем.

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Кріпосна 2019 смотреть онлайн 1 серию 2 сезона:

Серии 2 сезона Крепостной начали появляться в сети. Издание Главред будет публиковать все новые серии Крепостной, и делать к ним раскрытое описание.

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