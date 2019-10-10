  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Грехи отцов и матерей - рецензия на фильм После свадьбы

10 октября 2019, 11:08

В украинский прокат вышла американская драма После свадьбы (режиссер Барт Фрейндлих) с Джулианной Мур и Мишель Уильямс в главных ролях.

После свадбы
Постер "После свадьбы" / Cinema Citi

"Когда ласкали вы детей своих/Я есть просил, я замерзал"

Доброй души женщина постбальзаковского возраста Изабель (Мишель Уильямс – "Величайший шоумен", "Все деньги мира"), терзаемая бременем белого человека, рулит детским приютом в Индии. Денег, естественно, на то, чтобы осчастливить побольше потомков Маугли, Махатма Ганди и Митхуна Чакроборти не хватает. В это самое время на другом конце земного шара, в Нью-Йорке, хочет потратить кучу денег на благотворительность богачка-владелица рекламной компании Тереза (Джулиана Мур – "Короткие встречи", "Магнолия", "Дитя человеческое") – по совместительству мать троих детей и супруга доброго, но тюфяковатого скульптора Оскара (Билли Крудап – "Хранители", "Чужой: Завет". И вот она готова дать их приюту Изабель, но с одним небольшим условием – нужно самолично приехать в Нью-Йорк и обо всем договориться. Дочь же Терезы готовится выйти замуж за красивого хлыща и маминого подчиненного. Изабель, скрепя сердце, приезжает и интрига фильма закручивается.

Читайте такжеПочти Голливуд: Премьера Фокстер и Макс в Украине

"Край небоскребов и шикарных вилл,/Из окон льет слепящий свет"

Если поиграть в прожженного циника, то, после просмотра "После свадьбы", никак не избавиться от ощущения - и в Голливуде ничуть не чужды семейственности пополам с кумовством. Кроме как тем, что фильм ставил ее супруг, Барт Фрейндлих (известный по сериалам "Блудливая Калифорния" и "Моцарт в джунглях"), трудно объяснить участие в главной роли звезды и обладательницы Оскара-2015 Джулианы Мур. Может, на бумаге идея снять ремейк одноименной датской драмы 2006 года (правда, с модной нынче голливудской феминизацией – в оригинале главные роли играли мужчины) выглядел и привлекательно. Но то, что получилось в итоге, вряд ли дотягивает до привычного драматического уровня Мур. Хотя ее совместные эпизоды с Уильямс – без вариантов, лучшее, что в фильме есть. И не дает ему окончательно скатиться в пучину проходного кино.

Читайте такжеСмейся, паяц, над разбитой башкою - рецензия на фильм Джокер

"О, мама, если бы найти тебя,|Была б не так горька моя судьба"

В целом же ключевые сюжетные повороты своей напускной несложностью и внезапностью напоминают некоторые романы Чарльза Диккенса (но, в отличие от недавнего Щегла, без искупающей многое простодушно-искренней интонации) – но увы, далеко не самые удачные. Семейные ценности (вряд ли найдется много зрителей, которые уже в первой трети фильма не догадаются, какой цепью и какой целью скованы/связаны главные герои) представлены в "После свадьбы" в лучшем виде – лишь деланно горьковатый финал немного выбивается из диккенсовской канвы. Но это видимо дань времени. Ну и тот факт, что режиссер\сценарист Фрейндлих всячески пытается выжать из зрителя слезу, очков фильму явно не добавляет. Впрочем, вряд ли он и продюсеры претендовали на что-то большее, чем на без малого пару часов зрительского времени в кинозале. В качестве такого времяпрепровождения "После свадьбы" вполне себе нормален и адекватен.

Подзаголовки – цитаты из заглавной песни х/ф "Генералы песчаных карьеров". Русский текст – Юрий Цейтлин.

Индия фильм Нью-Йорк Джулиана Мур
Сейчас вы просматриваете новость «Грехи отцов и матерей - рецензия на фильм После свадьбы». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:58
В разы больше, чем у Зеленского: названа зарплата главы ГПУ
11:47
"Это бандит или нет": Зеленский оценил дело Пашинского Видео
11:38
Врачи продали интервью Заворотнюк в первый день лечения в новой больнице
11:24
"Мне сказали "ай яй яй": Зеленский объяснил, почему нет посадок коррупционеров
11:23
Бегал: Зеленский опоздал на собственный пресс-марафон Видео
11:17
"Дерзкая красотка": Настя Каменских свела с ума в коже и прозрачном наряде
11:16
Зеленский назвал главную ошибку Порошенко
11:15
Горловой вопрос: топ-3 совета желающим "прокачать" умения орального секса
11:08
Грехи отцов и матерей - рецензия на фильм После свадьбы
10:57
Прошла любовь: пилот и стюардесса устроила драку в самолете Видео
10:56
Зеленский рассказал о перспективах встречи с Путиным Видео
10:52
"Когда ж вас перебьют!": музыкант из Харькова попал в скандал из-за пожелания воинам ВСУ
10:23
Диетолог назвала "заменители" сладостей Видео
10:22
Зеленский назвал свою главную миссию на посту президента
10:18
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция Видео
10:05
Зачем родные рискуют здоровьем Анастасии Заворотнюк
10:04
МИД Германии приказал не признавать российские паспорта украинцев с Донбасса
09:53
В НАТО усомнились в способности Украины достичь стандартов Альянса Видео
09:45
"Зарезал мать": на Львовщине буян-лгун нарвался на пулю копа
09:31
Займется "мини-СССР": Путин уволил куратора проекта "Новороссия"
09:30
Смотрящая вдаль 2019: что было в 5 и 6 сериях сериала Видео
09:25
Разумков пожаловался на проблемы с дисциплиной в Слуге народа Видео
09:02
Импичмент Трампа: президент США готов сотрудничать, но назвал условие
09:00
Зачем Эрдоган пошел войной на Сирию мнение
08:53
Пенс не отстает от Трампа: готов опубликовать стенограммы своих разговоров с Зеленским Видео
08:39
Будут бить: почему Нидерланды ополчились на Украину мнение
08:30
Затяжное потепление: синоптик пообещал украинцам бабье лето Видео
07:49
Ненадежный партнер, или Почему встреча "нормандской четверки" рискует сорваться мнение
07:47
За пять лет Евросоюз вбухал в Украину баснословную сумму
07:28
Нидерланды начали мстить Украине за выдачу Цемаха мнение
07:27
Мир – дело не только Киева: в Европарламенте могут создать спецгруппу по Украине
07:19
"Козырь в рукаве": полковник объяснил, зачем Путину Беларусь
07:07
"Вырежи": Регина Тодоренко засветила черные трусики популярному ведущему Видео
06:55
Призыв бороться с коррупцией был уместным: Помпео вступился за Трампа
06:55
Шаг к хаосу: чем рискует Украина, идя на разведение сил на Донбассе мнение
06:29
Каскад – стильная женская стрижка на средние и длинные волосы 2019-2020: особенности, 40 фото Фото
05:27
Астролог указал на завоевателя среди знаков Зодиака
05:08
Крым и Черное море исчезнут: супервулкан Йеллоустоун "свил гнездо" под Россией - ученые
05:00
Повернутые на сексе и фригидные: назван рейтинг сексуальности знаков Зодиака
04:50
Красивые поздравления с днем рождения лучшей подруге – открытки и тексты Фото
04:35
"Голая, ширинка расстегнута": Алла Костромичева топлес засветила грудь
04:12
Секс во время беременности: Супрун назвала противопоказания
03:58
Взбить шоколадный мусс: эксперт назвала топ-5 причин соглашаться на анальный секс
03:29
"Тефлоновые политики": астролог рассказал, чем обернется скандал для Зеленского и Трампа
03:02
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2019
02:41
Что есть на ночь, чтобы похудеть: ученые назвали топ-5 продуктов
02:20
В центре Киева поселились две рогатые козы Видео
02:09
В Украине может появиться оператор связи из Азербайджана
01:50
Ученые перечислили продукты для здоровой работы почек
01:22
Трамп высказался о слившем его разговор с Зеленским шпионе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять