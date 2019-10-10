Грехи отцов и матерей - рецензия на фильм После свадьбы

Постер "После свадьбы" / Cinema Citi

"Когда ласкали вы детей своих/Я есть просил, я замерзал"

Доброй души женщина постбальзаковского возраста Изабель (Мишель Уильямс – "Величайший шоумен", "Все деньги мира"), терзаемая бременем белого человека, рулит детским приютом в Индии. Денег, естественно, на то, чтобы осчастливить побольше потомков Маугли, Махатма Ганди и Митхуна Чакроборти не хватает. В это самое время на другом конце земного шара, в Нью-Йорке, хочет потратить кучу денег на благотворительность богачка-владелица рекламной компании Тереза (Джулиана Мур – "Короткие встречи", "Магнолия", "Дитя человеческое") – по совместительству мать троих детей и супруга доброго, но тюфяковатого скульптора Оскара (Билли Крудап – "Хранители", "Чужой: Завет". И вот она готова дать их приюту Изабель, но с одним небольшим условием – нужно самолично приехать в Нью-Йорк и обо всем договориться. Дочь же Терезы готовится выйти замуж за красивого хлыща и маминого подчиненного. Изабель, скрепя сердце, приезжает и интрига фильма закручивается.

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"Край небоскребов и шикарных вилл,/Из окон льет слепящий свет"

Если поиграть в прожженного циника, то, после просмотра "После свадьбы", никак не избавиться от ощущения - и в Голливуде ничуть не чужды семейственности пополам с кумовством. Кроме как тем, что фильм ставил ее супруг, Барт Фрейндлих (известный по сериалам "Блудливая Калифорния" и "Моцарт в джунглях"), трудно объяснить участие в главной роли звезды и обладательницы Оскара-2015 Джулианы Мур. Может, на бумаге идея снять ремейк одноименной датской драмы 2006 года (правда, с модной нынче голливудской феминизацией – в оригинале главные роли играли мужчины) выглядел и привлекательно. Но то, что получилось в итоге, вряд ли дотягивает до привычного драматического уровня Мур. Хотя ее совместные эпизоды с Уильямс – без вариантов, лучшее, что в фильме есть. И не дает ему окончательно скатиться в пучину проходного кино.

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"О, мама, если бы найти тебя,|Была б не так горька моя судьба"

В целом же ключевые сюжетные повороты своей напускной несложностью и внезапностью напоминают некоторые романы Чарльза Диккенса (но, в отличие от недавнего Щегла, без искупающей многое простодушно-искренней интонации) – но увы, далеко не самые удачные. Семейные ценности (вряд ли найдется много зрителей, которые уже в первой трети фильма не догадаются, какой цепью и какой целью скованы/связаны главные герои) представлены в "После свадьбы" в лучшем виде – лишь деланно горьковатый финал немного выбивается из диккенсовской канвы. Но это видимо дань времени. Ну и тот факт, что режиссер\сценарист Фрейндлих всячески пытается выжать из зрителя слезу, очков фильму явно не добавляет. Впрочем, вряд ли он и продюсеры претендовали на что-то большее, чем на без малого пару часов зрительского времени в кинозале. В качестве такого времяпрепровождения "После свадьбы" вполне себе нормален и адекватен.

Подзаголовки – цитаты из заглавной песни х/ф "Генералы песчаных карьеров". Русский текст – Юрий Цейтлин.