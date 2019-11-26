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Сериал Сидоренки-Сидоренки 35 и 36 серия смотреть онлайн 26-11-2019

26 ноября 2019, 06:12

Новые 35 и 36 серии сериала Сидоренки-Сидоренки вышли 26 ноября на телеканале 1+1. Что было в сериале Сидоренки-Сидоренки - смотри на Главреде.

Сидоренки-Сидоренки
Сидоренки-Сидоренки 35  и 36 серия онлайн / 1+1

Новые 35 и 36 серии сериала Сидоренки-Сидоренки выходят 26 ноября во вторник на 1+1. Семьи Сидоренки и Сидоренки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков. Сыновьям нужно привыкнуть с своим новым родителям, и каждая пара не хочет оставлять свою кровиночку.

Что было в новом сериале Сидоренки-Сидоренки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде.

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Богатые супруги СидОренко. которых играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), принимают к себе жить бедных СидорЕнко, которых исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр) и Лев Сомов (дед). У богатых сын зовут актер Петр Ниневский (Вова), а у бедных - Евгений Шекера (Рома).

Сидоренки-Сидоренки
Сидоренки-Сидоренки 35  и 36 серия онлайн / 1+1

Девушка Ромы Настя беременеет от него, и родители забирают ее жить с ними.

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Сериал Сидоренки-Сидоренки 35 серия смотреть онлайн 26-11-2019:


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Сериал Сидоренки-Сидоренки 36 серия смотреть онлайн 26-11-2019:


Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.

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