Состояние Галины Волчек резко ухудшилось: диагноз от врачей

Болезнь Галины Волчек прогрессирует, и врачи до сих пор не могут начать активное лечение из-за слабости актрисы и режиссера.
Российская актриса и режиссер Галина Волчек попала в больницу с осложнениям от пневмонии.
У Галины Волчек обнаружили закупорку легочной артерии - тромбоэмболию, которая дала новые осложнения, сообщает Mash.
"У худрука "Современника" прогрессирует пневмония, к этому диагнозу добавился ателектаз — идет разрушение тканей легких, в них увеличивается количество жидкости", - говорится в сообщении.
Врачи сообщили изданию, что Галина Волчек пока подключена к ИВЛ, состояние оценивается как крайне тяжелое, а на 25 декабря оно нестабильное.
Ранее сообщалось, что активное лечение Галины Волчек не могут начать из-за ее болезней.
До этого Галине Волчек поставили аппарат искусственного жизнеобеспечения и ввели в искусственную кому.
Как известно, Галину Волочек госпитализировали из-за недомоганий с сердцем.