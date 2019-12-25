Состояние Галины Волчек резко ухудшилось: диагноз от врачей

Состояние Галины Волчек ухудшилось / УНИАН

Российская актриса и режиссер Галина Волчек попала в больницу с осложнениям от пневмонии.

У Галины Волчек обнаружили закупорку легочной артерии - тромбоэмболию, которая дала новые осложнения, сообщает Mash.

"У худрука "Современника" прогрессирует пневмония, к этому диагнозу добавился ателектаз — идет разрушение тканей легких, в них увеличивается количество жидкости", - говорится в сообщении.

Врачи сообщили изданию, что Галина Волчек пока подключена к ИВЛ, состояние оценивается как крайне тяжелое, а на 25 декабря оно нестабильное.

Ранее сообщалось, что активное лечение Галины Волчек не могут начать из-за ее болезней.

До этого Галине Волчек поставили аппарат искусственного жизнеобеспечения и ввели в искусственную кому.

Как известно, Галину Волочек госпитализировали из-за недомоганий с сердцем.