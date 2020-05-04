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Мої думки тихі 2020 - лучший фильм нового украинского кинематографа

Александр Галаджий

журналист

4 мая 2020, 10:05

Фильм Мої думки тихі 2020 повторно выходит на экраны. Что показали в фильме, чем он так влияет на украинский кинематограф, и о чем сюжет Мої думки тихі - читай на Главреде.

Мої думки тихі 2020
Мої думки тихі - рецензия / Артхаус Трафік

Премьера фильма Мої думки тихі 2020 в Украине состоялась 16 января, но редакция Главреда уже ознакомилась с лентой на спецпоказе, и поделилась впечатлениями. Спустя 3 месяца фильм снова покажут специально к празднику 8 марта.

Реклама фильма Мої думки тихі 2020 началась бурно, а премьеры с красными дорожками запланированы сразу в нескольких кинотеатрах.

Чем так популярен фильм Мої думки тихі / Мои мысли тихие, кто появился в ролях в фильме и почему это гениальная картина - читайте в рецензии Главреда.

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Давно украинский кинематограф не представлял зрителю фильмы в стиле роад-трип, и уж тем более, редко они выходят такими успешными, как у Мої думки тихі.

Главный герой фильма Мої думки тихі страдает по принципу "горе от ума". По своей наивности главный герой Вадим (Андрей Лидаговский) постоянно попадает в странные ситуации, которые постоянно усугубляют его проблемы. Прекрасный профессионал своего дела, он ухитряется не просто на ровном месте создавать себе проблемы, но и упускать самое важное - вместо наслаждения жизнью, превращать ее в ад.

Кроме того, свою роль сыграл открытый финал - каждый задумается, правильно ли он живет, к тому ли стремится в жизни.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие: сюжет

Предисторией фильма идет короткий ролик о путешествующем торговце-мошеннике, который пытается надуть монахов.

Фильм начинается с того, что Вадима уговаривают поменять все зубы, якобы из-за неправильного прикуса - при этом страховку на свои зубы он не получает, якобы из-за того, что "необычный случай". Чтобы получит новые приборы для откусывания, Вадим берет громадный кредит, который потом несколько лет придется отрабатывать. Для этого он использует работу с канадским подрядчиком по созданию игр. Вадим - отличный звукооператор, и записывает для них разные звуки.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие
Мої думки тихі / Мои мысли: тихие актеры и роли / Артхаус Траффик

Однако, наступает заказ всего мечты - для канадского украинца записать голоса животных в Закарпатье, и особенно редкой птицы - раховского крыжня, которая обитает на озере на границе Украины и Румынии. Если ему удасться достать запись, его работодатель заберет в Канаду на ПМЖ и работу в свою компанию.

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Для выполнения своего дела Вадим едет в Ужгород и через Мукачево начинает свое путешествие. Только все идет не по плану, когда сопровождать его решает мама (Ирма Витовска), которая работает водителем такси. Она - противоположность сыну - жизнерадостная, легко решает все проблемы, и даже пытается наладить жизнь сыну. Идея героини - найти свою любовь. Она встречалась с каким-то итальянцем, но он ее "кинул". Однако, после этого женщина не опускает руки. Вадим же не поддается на соблазнение женщин - даже, когда одинокая "клиентка" начинает его соблазнять, парень не сдается. Во время поездки, между сыном и матерью происходит разговор, в котором она признается, что беспокоится за сына - за своей работой, у него времени на жизнь, и она боится, что просто умрет в одиночестве, пытаясь наладить его жизнь.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие
Мої думки тихі / Мои мысли тихие: обзор  / Артхаус Трафик

Вадим не понимает, к чему ведет его мать, и ссора вызывает между ними холодок. Более того, он не признается, что уже и так имея предостаточно записей животных, решает пойти на нарушение закона (и границы с Румынией), чтобы достать заветную запись.

Не стоит удивляться, что в результате, он теряет все - и даже свои зубы, из-за которых все началось.

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Раховский крыжень в течении всего фильма появляется в разных символических значениях - то его песня, то синие перья, то фото, которое разглядывал Вадим. Он становится символом несбыточной мечты для любого человека, "Птицей счастья завтрашнего дня", как поем Макаревич.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие: смысл фильма и драматургия

Мої думки тихі отличается не только немногословностью, но и открытой концовкой, что позволяет зрителям самим додуматься, к чему их подводил режиссер.

В фильме Мої думки тихі просто великолепная игра актеров - Антонио Лукич завлек Ирму Витовскую в фильм с прекрасным посылом зрителям, и она ни разу не пожалела о своем участии, а даже наоборот, тепло поблагодарила, что фильм вышел на высоком уровне.

Играть в тандеме с такой звездой, как Ирма Витовская - очень непросто, и Андрей Лидаговский справился со своей ролью на отлично. Их диалоги, их совместные сцены, и даже просто молчание создают прекрасную атмосферу в фильме. Главное правило - в конце каждой сцены состояние актеров меняется, нет ни одного диалога просто ради диалога, и тому подобное.

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Смысл фильма - он для каждого свой, но мы осмелимся напомнить, что в первую очередь он намекает на необходимость любить и ценить жизнь.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие: актеры и роли

В фильме появляется несколько актеров, но преимущественно они появлялись лишь эпизодически, так что главными героями и персонажами являются Вадим и его мама. Вадима Ротта играет Андрей Лидаговский, а маму играет Ирма Витовская.

Андрей и Ирина устроили прекрасный тандем, и весьма гармонично сыграли именно таких сына и мать, какими хотел их видеть Антонио Лукич.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие: где смотреть

Фильм Мої думки тихі / Мои мысли тихие вышел в прокат в кино. Купить билеты на Мої думки тихі / Мои мысли тихие можно в таких кинотеатрах:

  • Boomer
  • Cinema Citi
  • Multiplex Lavina Mall
  • Multiplex SkyMall
  • Multiplex Атмосфера
  • Multiplex Караван
  • Multiplex Комод
  • Multiplex Проспект
  • Wizoria
  • Баттерфляй De Luxe
  • Батерфляй Гатне
  • Баттерфляй Кантрі
  • Батерфляй Нивки
  • Баттерфляй Ультрамарин
  • Дніпро (Ленінград)
  • Жовтень
  • ім. Шевченка
  • Київська Русь
  • Кіно42
  • Кіото (Росія)
  • Лейпциг
  • Лінія кіно ТЦ Аладін
  • Лінія кіно ТЦ Магеллан
  • Лінія кіно ТЦ Метрополіс
  • Ліра
  • Оскар в ТРЦ "Gulliver"
  • Оскар в ТРЦ Smart Plaza
  • Планета Кіно
  • Планета Кіно (River Mall)
  • Супутник
  • Факел
  • Флоренція

Мої думки тихі / Мои мысли тихие смотреть онлайн пока не выйдет никак. После премьеры, создатели пока что не объявили, когда Мої думки тихі / Мои мысли тихие выйдет на Blue Ray.

Не стоит сомневаться, что в кино кто-то может снять пиратскую копию, но мы не рекомендуем смотреть онлайн Мої думки тихі / Мои мысли тихие в хорошем качестве на торентах и пиратских сайтах. Тем более, что создатели скоро могут сами представить версию Мої думки тихі / Мои мысли тихие, чтобы смотреть онлайн на ноутбуке и телефоне дома.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие дивитись онлайн українською мовою трейлер:

Премьера фильма Мої думки тихі пройдут сразу в нескольких кинотеатрах:

  • 14.01, вт – Синема Сити в ТРЦ Океан Плаза – главная премьера
  • 17.01, пт – Линия кино в ТРЦ Аладдин – творческая встреча
  • 18.01, сб – Лира – Q & A после показа
  • 19.01, вс – Жовтень – творческая встреча
  • 20.01, пн – Планета кино в ТРЦ Ривер Молл – творческая встреча
  • 21.01, вт – КИНО42 – Late Night Q&A з Антонио Лукичем

Премьера 14 января переносится в Киевскую Русь из-за ЧП с Ocean Plaza.

Впервые фильм Мої думки тихі / Мои мысли тихие мы увидели на спецпоказе в кинотеатре Cinema Citi в специальном VIP-зале.

Галаджий Александр для сайта Главред

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