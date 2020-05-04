Мої думки тихі 2020 - лучший фильм нового украинского кинематографа

Мої думки тихі - рецензия / Артхаус Трафік

Премьера фильма Мої думки тихі 2020 в Украине состоялась 16 января, но редакция Главреда уже ознакомилась с лентой на спецпоказе, и поделилась впечатлениями. Спустя 3 месяца фильм снова покажут специально к празднику 8 марта.

Реклама фильма Мої думки тихі 2020 началась бурно, а премьеры с красными дорожками запланированы сразу в нескольких кинотеатрах.

Чем так популярен фильм Мої думки тихі / Мои мысли тихие, кто появился в ролях в фильме и почему это гениальная картина - читайте в рецензии Главреда.

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Давно украинский кинематограф не представлял зрителю фильмы в стиле роад-трип, и уж тем более, редко они выходят такими успешными, как у Мої думки тихі.

Главный герой фильма Мої думки тихі страдает по принципу "горе от ума". По своей наивности главный герой Вадим (Андрей Лидаговский) постоянно попадает в странные ситуации, которые постоянно усугубляют его проблемы. Прекрасный профессионал своего дела, он ухитряется не просто на ровном месте создавать себе проблемы, но и упускать самое важное - вместо наслаждения жизнью, превращать ее в ад.

Кроме того, свою роль сыграл открытый финал - каждый задумается, правильно ли он живет, к тому ли стремится в жизни.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие: сюжет

Предисторией фильма идет короткий ролик о путешествующем торговце-мошеннике, который пытается надуть монахов.

Фильм начинается с того, что Вадима уговаривают поменять все зубы, якобы из-за неправильного прикуса - при этом страховку на свои зубы он не получает, якобы из-за того, что "необычный случай". Чтобы получит новые приборы для откусывания, Вадим берет громадный кредит, который потом несколько лет придется отрабатывать. Для этого он использует работу с канадским подрядчиком по созданию игр. Вадим - отличный звукооператор, и записывает для них разные звуки.

Мої думки тихі / Мои мысли: тихие актеры и роли / Артхаус Траффик

Однако, наступает заказ всего мечты - для канадского украинца записать голоса животных в Закарпатье, и особенно редкой птицы - раховского крыжня, которая обитает на озере на границе Украины и Румынии. Если ему удасться достать запись, его работодатель заберет в Канаду на ПМЖ и работу в свою компанию.

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Для выполнения своего дела Вадим едет в Ужгород и через Мукачево начинает свое путешествие. Только все идет не по плану, когда сопровождать его решает мама (Ирма Витовска), которая работает водителем такси. Она - противоположность сыну - жизнерадостная, легко решает все проблемы, и даже пытается наладить жизнь сыну. Идея героини - найти свою любовь. Она встречалась с каким-то итальянцем, но он ее "кинул". Однако, после этого женщина не опускает руки. Вадим же не поддается на соблазнение женщин - даже, когда одинокая "клиентка" начинает его соблазнять, парень не сдается. Во время поездки, между сыном и матерью происходит разговор, в котором она признается, что беспокоится за сына - за своей работой, у него времени на жизнь, и она боится, что просто умрет в одиночестве, пытаясь наладить его жизнь.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие: обзор / Артхаус Трафик

Вадим не понимает, к чему ведет его мать, и ссора вызывает между ними холодок. Более того, он не признается, что уже и так имея предостаточно записей животных, решает пойти на нарушение закона (и границы с Румынией), чтобы достать заветную запись.

Не стоит удивляться, что в результате, он теряет все - и даже свои зубы, из-за которых все началось.

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Раховский крыжень в течении всего фильма появляется в разных символических значениях - то его песня, то синие перья, то фото, которое разглядывал Вадим. Он становится символом несбыточной мечты для любого человека, "Птицей счастья завтрашнего дня", как поем Макаревич.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие: смысл фильма и драматургия

Мої думки тихі отличается не только немногословностью, но и открытой концовкой, что позволяет зрителям самим додуматься, к чему их подводил режиссер.

В фильме Мої думки тихі просто великолепная игра актеров - Антонио Лукич завлек Ирму Витовскую в фильм с прекрасным посылом зрителям, и она ни разу не пожалела о своем участии, а даже наоборот, тепло поблагодарила, что фильм вышел на высоком уровне.

Играть в тандеме с такой звездой, как Ирма Витовская - очень непросто, и Андрей Лидаговский справился со своей ролью на отлично. Их диалоги, их совместные сцены, и даже просто молчание создают прекрасную атмосферу в фильме. Главное правило - в конце каждой сцены состояние актеров меняется, нет ни одного диалога просто ради диалога, и тому подобное.

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Смысл фильма - он для каждого свой, но мы осмелимся напомнить, что в первую очередь он намекает на необходимость любить и ценить жизнь.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие: актеры и роли

В фильме появляется несколько актеров, но преимущественно они появлялись лишь эпизодически, так что главными героями и персонажами являются Вадим и его мама. Вадима Ротта играет Андрей Лидаговский, а маму играет Ирма Витовская.

Андрей и Ирина устроили прекрасный тандем, и весьма гармонично сыграли именно таких сына и мать, какими хотел их видеть Антонио Лукич.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие: где смотреть

Фильм Мої думки тихі / Мои мысли тихие вышел в прокат в кино. Купить билеты на Мої думки тихі / Мои мысли тихие можно в таких кинотеатрах:

Boomer

Cinema Citi

Multiplex Lavina Mall

Multiplex SkyMall

Multiplex Атмосфера

Multiplex Караван

Multiplex Комод

Multiplex Проспект

Wizoria

Баттерфляй De Luxe

Батерфляй Гатне

Баттерфляй Кантрі

Батерфляй Нивки

Баттерфляй Ультрамарин

Дніпро (Ленінград)

Жовтень

ім. Шевченка

Київська Русь

Кіно42

Кіото (Росія)

Лейпциг

Лінія кіно ТЦ Аладін

Лінія кіно ТЦ Магеллан

Лінія кіно ТЦ Метрополіс

Ліра

Оскар в ТРЦ "Gulliver"

Оскар в ТРЦ Smart Plaza

Планета Кіно

Планета Кіно (River Mall)

Супутник

Факел

Флоренція

Мої думки тихі / Мои мысли тихие смотреть онлайн пока не выйдет никак. После премьеры, создатели пока что не объявили, когда Мої думки тихі / Мои мысли тихие выйдет на Blue Ray.

Не стоит сомневаться, что в кино кто-то может снять пиратскую копию, но мы не рекомендуем смотреть онлайн Мої думки тихі / Мои мысли тихие в хорошем качестве на торентах и пиратских сайтах. Тем более, что создатели скоро могут сами представить версию Мої думки тихі / Мои мысли тихие, чтобы смотреть онлайн на ноутбуке и телефоне дома.

Мої думки тихі / Мои мысли тихие дивитись онлайн українською мовою трейлер:

Премьера фильма Мої думки тихі пройдут сразу в нескольких кинотеатрах:

14.01, вт – Синема Сити в ТРЦ Океан Плаза – главная премьера

17.01, пт – Линия кино в ТРЦ Аладдин – творческая встреча

18.01, сб – Лира – Q & A после показа

19.01, вс – Жовтень – творческая встреча

20.01, пн – Планета кино в ТРЦ Ривер Молл – творческая встреча

21.01, вт – КИНО42 – Late Night Q&A з Антонио Лукичем

Премьера 14 января переносится в Киевскую Русь из-за ЧП с Ocean Plaza.

Впервые фильм Мої думки тихі / Мои мысли тихие мы увидели на спецпоказе в кинотеатре Cinema Citi в специальном VIP-зале.

Галаджий Александр для сайта Главред