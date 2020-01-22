Как продавать наркотики онлайн 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет

Сериал Как продавать наркотики онлайн быстро получил продолжение, съемки которого подходят к финалу. Когда смотреть сериал Как продавать наркотики онлайн - пишет Главред
Сериал Как продавать наркотики онлайн быстро вышел летом 2019 года на Netflix, и очень быстро набрал популярность, и не только из-за очень удачного названия.
После того, как история Во все тяжкие получила завершение в фильме Эль Камино, осталась свободная ниша, которую попытались занять шоуранеры.
Сериал Как продавать наркотики онлайн получил продолжение на второй сезон, сразу же после выхода первого сезона.
Как продавать наркотики онлайн 2 сезон - сюжет
В новом сезоне, молодые предприниматели не останавливаются
продавать наркотики смешить зрителей, что действительно делает рейтинг сериалу.
По предварительным обещаниям создаталей, в сериале будут все те же актеры, а сюжет будет продолжаться с финала первого сезона.
История основана на реальных событиях их Лейпцига 2015 года. Только в сериале события происходят в городе Ринтельне.
Морис Циммерманн и Ленни Сендлер продолжают заниматься наркобизнесом, составляю конкуренцию трафику из Азии и Америки.
Как продавать наркотики онлайн 2 сезон - актеры и роли
- Максимилиан Мундт - Мориц Циммерманн
- Данило Камбер - Ленни Сандер
- Лена Кленке - Лиза Новак
- Дамиан Хардунг - Даниэль Рифферт
- Леони Уэсселов - Фриц
- Луна Батист Шаллер - Герда
- Бьярне Медель - Дилер Буба6 эпизодов
- Роланд Рибелинг - Йенс Циммерманн
- Джолина Амели Тринкс - Мари Циммерманн
- Ульрике Фолкертс - Ульрике Сандер
Как продавать наркотики онлайн быстро смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Ранее назвали дату выхода сериала Ходячие мертвецы Мир за пределами в 2020 году.