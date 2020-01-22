Как продавать наркотики онлайн 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет

Как продавать наркотики онлайн 2 сезон: дата выхода / Netflix

Сериал Как продавать наркотики онлайн быстро вышел летом 2019 года на Netflix, и очень быстро набрал популярность, и не только из-за очень удачного названия.

После того, как история Во все тяжкие получила завершение в фильме Эль Камино, осталась свободная ниша, которую попытались занять шоуранеры.

Сериал Как продавать наркотики онлайн получил продолжение на второй сезон, сразу же после выхода первого сезона.

Как продавать наркотики онлайн 2 сезон - сюжет

В новом сезоне, молодые предприниматели не останавливаются продавать наркотики смешить зрителей, что действительно делает рейтинг сериалу.

По предварительным обещаниям создаталей, в сериале будут все те же актеры, а сюжет будет продолжаться с финала первого сезона.

История основана на реальных событиях их Лейпцига 2015 года. Только в сериале события происходят в городе Ринтельне.

Морис Циммерманн и Ленни Сендлер продолжают заниматься наркобизнесом, составляю конкуренцию трафику из Азии и Америки.

Как продавать наркотики онлайн 2 сезон - актеры и роли

Максимилиан Мундт - Мориц Циммерманн

Данило Камбер - Ленни Сандер

Лена Кленке - Лиза Новак

Дамиан Хардунг - Даниэль Рифферт

Леони Уэсселов - Фриц

Луна Батист Шаллер - Герда

Бьярне Медель - Дилер Буба6 эпизодов

Роланд Рибелинг - Йенс Циммерманн

Джолина Амели Тринкс - Мари Циммерманн

Ульрике Фолкертс - Ульрике Сандер

Как продавать наркотики онлайн быстро смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Ранее назвали дату выхода сериала Ходячие мертвецы Мир за пределами в 2020 году.