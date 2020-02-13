Авеню 5 продлили на второй сезон: что поменяется

Авеню 5 когда будет 2 сезон / НВО

Телеканал НВО принял решение продлить сериал Авеню 5 на второй сезон.

В США каждую серию посмотрели от 300 до 500 тысяч зрителей, что довольно неплохо для НВО - например показатели Нового Папы в сети - 0,2 - 0,3 млн. Всего в первом сезоне Авеню 5 выйдет восемь эпизодов, сейчас онлайн доступно 5.

Сериал рассказывает о космическом круизном лайнере Авеню 5, который терпит бедствие во время путешествия, а его капитан - Хью Лори пытается наладить ситуацию.

В первом сезоне Авеню 5 вместе с Хью Лори снялись Джош Гад, Зак Вудс, Никки Амука-Берд, Сьюзи Накамура и Ленора Кричлоу.

Армандо Ианнуччи выступает шоураннером Авеню 5 и поставил первый эпизод сериала. Кроме него постановкой серий также занимались Беки Мартин и Натали Бэйли, до этого работавшие с Ианнуччи в картине В гуще событий.

Официально, дата выхода Авеню 5 2 сезон пока не называлась.

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