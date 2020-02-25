УкрРус
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Спіймати Кайдаша 2020: дата выхода, актеры и как смотреть сериал

25 февраля 2020, 13:47

Премьера сериала Спіймати Кайдаша назначена на март 2020. Что будет в сериале, кто сыграл главные роли, и что за музыка играет в сериале Спіймати Кайдаша - читай на Главреде.

Спіймати Кайдаша 2020
Спіймати Кайдаша 2020 - дата выхода / СТБ

Сериал  Спіймати Кайдаша выходит 2 марта на СТБ, и будет идти с 20-00. В сериале сыграли популярные актеры, а финансирование частично предоставило Госкино.

Что покажут в сериале Спіймати Кайдаша - рассказываем в нашем материале.

Новый сериал Спіймати Кайдаша - адаптация романа Нечуй-Левицкого Кайдашева сім'я от создательницы Киборгов и Дике Поле Наталки Ворожбит.

Спіймати Кайдаша сюжет

Как именно она переиначила историю, пока что держится в секрете, но по множеству трейлеров и тизеров в сети уже можно составить впечатление.

Читайте такжеПротив течения 2020 - дата выхода, актеры и сюжетСериал Спіймати Кайдаша будет выходить в комедийно-драматическом жанре, и самые тонкие шутки также будут отсылками к современным проблемам в обществе и семье. Ну, а груша, естественно, так и остается "гвоздем" проекта и в центре сценария.

Наталка Ворожбит впервые стала шоуранером проекта. Одни из главных ролей сыграли звезда Крепостной Тарас Цымбалюк и звезда Киборгов Виктор Жданов.

"Когда я начала работать над проектом, я поняла, почему меня так цепляла эта история. Она про меня, мою семью, соседей, окружение и землю, на которой я выросла. Тогда я еще не знала про иронию и критический анализ, но Нечуй-Левицкий именно это и делал: критиковал, иронизировал и анализировал. Но не по-злому, а как обращение к близким людям. Он их поставил перед зеркалом и сказал: "Смотрите, вы же такие прекрасные! Почему вы такие несчастные?" У нас нет главных героев. И нет разделения на плохих и хороших. Они все неоднозначные. И всем ты сочувствуешь", - сказала она о сериале.

Спіймати Кайдаша график выхода серий

  • 1 серия - 2 марта - 20-00
  • 2 серия - 2 марта - 21:00
  • 3 серия - 3 марта - 20:00
  • 4 серия - 3 марта - 21:00
  • 5 серия - 4 марта - 20-00
  • 6 серия - 4 марта - 21:00
  • 7 серия - 5 марта - 20-00
  • 8 серия - 5 марта - 21:00
  • 9 серия - 9 марта - 20-00
  • 10 серия - 9 марта - 21:00
  • 11 серия - 10 марта - 20-00
  • 12 серия - 10 марта - 21:00

Сериал Спіймати Кайдаша получил также поддержку Госкино. При бюджете 26,643 млн грн., половину стоимости - 13,322 млн грн дало Госкино.

"Спіймати Кайдаша в народе означает "зажуритися". Украинцы – особенные люди. У нас очень много уникальных черт характера. К сожалению, не все они положительные. Герои этого сериала – красивые и хорошие люди. Каждому герою ты желаешь добра. Каждый заслуживает на счастье. Но почему-то, когда они собираются в одном доме, не могут найти общий язык, не могут помириться, достичь счастья, которого заслуживают. Это ведь происходит во многих семьях. "Спіймати Кайдаша" - это наш откровенный разговор со зрителем, только в формате кино. Мы очень долго готовились к его производству. Это важный для нас проект, который мог возникнуть только на СТБ", - рассказала управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук

Спіймати Кайдаша 2020 - актеры и роли

  • Виктор Жданов - Кайдаш;
  • Ирина Мак - Кайдашиха;
  • Тарас Цымбалюк - Тарас;
  • Григорий Бакланов;
  • Антонина Хижняк (Якушева);
  • Дарина Федина;
  • Ярослав Безкоровайный;
  • Роман Ясиновский;
  • Юлия Врублевская;
  • Игорь Назаров;
  • Елена Галл-Савальская;
  • Нина Набока;
  • Кристина Федорак;

Сериал снимала студия StarLightMedia ООО "ПроКино".

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 02-03-2020 анонс:

Все серии сериала Спіймати Кайдаша будут выходить на СТБ со 2 марта по будням.

Спіймати Кайдаша новости шоу бизнеса Сериалы СТБ онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Спіймати Кайдаша 2020: дата выхода, актеры и как смотреть сериал». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:10
Рана кровоточила три дня: в Луцке живодеры расстреляли собаку
14:48
Зеленский поставил ребром вопрос угля: Минэнерго озадачено
14:46
Россия впервые за много лет назначила торгового представителя в Украину
14:42
Go_A подписали контракт, от которого отказалась Maruv Видео
14:33
Всё ближе к Украине: еще в двух странах зафиксирован коронавирус Видео
14:32
"Что ж ты, Славик, сдал мандат": в Cети сообщили, что Вакарчук ушел из политики
14:00
Ученые выяснили, от чего зависит ранняя и поздняя смерти людей
13:52
Рейтинг партии Вакарчука обвалился до статистической погрешности – опрос
13:49
"Глаза тьмы": американский писатель предсказал вспышку китайского коронавируса
13:47
Спіймати Кайдаша 2020: дата выхода, актеры и как смотреть сериал Видео
13:25
Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат: названа причина
13:17
Бывший президент Египта умер – что известно Видео
13:12
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: карьерный пряник и пустая гордыня Видео
12:57
День Світлани 2020 – листівки та вітання Світлані у прозі та віршах
12:56
Заместитель генпрокурора рассказал, какие посадки успокоят украинцев
12:50
Певица и девушка Илона Маска Grimes рассказала о своей роли в Cyberpunk 2077
12:47
Почему дарить четное количество цветов нельзя и где это принято Видео
12:39
Зеленский резко ушел в отрыв в президентском рейтинге – опрос
12:31
Изолированы тысячи туристов: на популярном курорте нашли коронавирус
12:13
Долгожданный ремейк первой Half-Life получил дату выхода
12:12
"Весна уже в начале": украинцам пообещали 14-градусное тепло
12:10
В СНБО рассказали, какие версии есть по сбитому Боингу в Иране
12:08
Від пацанки до панянки 4 сезон 2 выпуск - кто ушел Видео
12:05
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-02-2020: слепые прослушивания Видео
12:03
Секретарь СНБО рассказал, зачем Путину война на Донбассе
11:45
Вера Кекелия беременна - теперь официально
11:32
Подозрение на коронавирус: на Закарпатье госпитализировали украинца с высокой температурой
11:31
"Вода пойдет сразу": Данилов назвал условие возобновления поставок в Крым
11:22
"Тамагочи или покемончик": Jerry Heil на Евровидении оценил музыкальный продюсер Видео
11:14
Потолок - десятка: почему шансы Украины победить на Евровидении-2020 почти нулевые
11:01
В Москве умер участник ГКЧП маршал Союза Дмитрий Язов
10:53
"Дайте Шариковой селедки": Богуцкая назвала коронавирус аферой и выхватила в Сети
10:43
"Для вируса открыты все двери": в Сети бьют тревогу из-за ситуации в аэропорту Борисполь
10:32
Эротические фильмы: что это такое и самая лучшая киноэротика
10:29
Новые Санжары – это наша общая жопа мнение
10:28
Черновол грозит срок за решеткой: ГБР выдвинуло громкое обвинение
10:12
Ученые рассказали, опасна ли связь 5G для украинцев
10:00
Три трупа в люке теплотрассы: в Киеве произошла жуткая трагедия
09:59
Не ошибка: в Киевтеплоэнерго объяснили платежку за отопление в 53 тысячи
09:40
"Зараженные среди нас": Украина беззащитна перед коронавирусом – медик
09:39
"Большая афера": Трамп попытался отбояриться от вмешательства РФ в американские выборы
09:19
Борьба с коронавирусом covid-19: в Китае разрабатывают пероральную вакцину
08:57
К экс-нардепам Пашинскому и Виннику пришли с обысками из-за коррупции в оборонке
08:50
Жуткая непогода в Украине убила одного человека, травмированы четверо
08:32
23 февраля: как Украину снова растаскивают на куски мнение
08:27
Дипскандал с Сербией: в МИД вызвали посла из-за "российского Крыма" на ярмарке в Белграде
08:08
Какой будет весна 2020: синоптик дал прогноз Видео
07:59
Гороскоп на 25 февраля для всех знаков Зодиака: пожирающая власть и тайные лиходеи Видео
07:37
Сенаторы-демократы предложили нанести новый удар по России и лично по Путину
07:15
Жена Морозюка без белья игриво засветила грудь
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять