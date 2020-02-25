Спіймати Кайдаша 2020: дата выхода, актеры и как смотреть сериал

Спіймати Кайдаша 2020 - дата выхода / СТБ

Сериал Спіймати Кайдаша выходит 2 марта на СТБ, и будет идти с 20-00. В сериале сыграли популярные актеры, а финансирование частично предоставило Госкино.

Что покажут в сериале Спіймати Кайдаша - рассказываем в нашем материале.

Новый сериал Спіймати Кайдаша - адаптация романа Нечуй-Левицкого Кайдашева сім'я от создательницы Киборгов и Дике Поле Наталки Ворожбит.

Спіймати Кайдаша сюжет

Как именно она переиначила историю, пока что держится в секрете, но по множеству трейлеров и тизеров в сети уже можно составить впечатление.

Читайте такжеПротив течения 2020 - дата выхода, актеры и сюжетСериал Спіймати Кайдаша будет выходить в комедийно-драматическом жанре, и самые тонкие шутки также будут отсылками к современным проблемам в обществе и семье. Ну, а груша, естественно, так и остается "гвоздем" проекта и в центре сценария.

Наталка Ворожбит впервые стала шоуранером проекта. Одни из главных ролей сыграли звезда Крепостной Тарас Цымбалюк и звезда Киборгов Виктор Жданов.

"Когда я начала работать над проектом, я поняла, почему меня так цепляла эта история. Она про меня, мою семью, соседей, окружение и землю, на которой я выросла. Тогда я еще не знала про иронию и критический анализ, но Нечуй-Левицкий именно это и делал: критиковал, иронизировал и анализировал. Но не по-злому, а как обращение к близким людям. Он их поставил перед зеркалом и сказал: "Смотрите, вы же такие прекрасные! Почему вы такие несчастные?" У нас нет главных героев. И нет разделения на плохих и хороших. Они все неоднозначные. И всем ты сочувствуешь", - сказала она о сериале.

Спіймати Кайдаша график выхода серий

1 серия - 2 марта - 20-00

2 серия - 2 марта - 21:00

3 серия - 3 марта - 20:00

4 серия - 3 марта - 21:00

5 серия - 4 марта - 20-00

6 серия - 4 марта - 21:00

7 серия - 5 марта - 20-00

8 серия - 5 марта - 21:00

9 серия - 9 марта - 20-00

10 серия - 9 марта - 21:00

11 серия - 10 марта - 20-00

12 серия - 10 марта - 21:00

Сериал Спіймати Кайдаша получил также поддержку Госкино. При бюджете 26,643 млн грн., половину стоимости - 13,322 млн грн дало Госкино.

"Спіймати Кайдаша в народе означает "зажуритися". Украинцы – особенные люди. У нас очень много уникальных черт характера. К сожалению, не все они положительные. Герои этого сериала – красивые и хорошие люди. Каждому герою ты желаешь добра. Каждый заслуживает на счастье. Но почему-то, когда они собираются в одном доме, не могут найти общий язык, не могут помириться, достичь счастья, которого заслуживают. Это ведь происходит во многих семьях. "Спіймати Кайдаша" - это наш откровенный разговор со зрителем, только в формате кино. Мы очень долго готовились к его производству. Это важный для нас проект, который мог возникнуть только на СТБ", - рассказала управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук

Спіймати Кайдаша 2020 - актеры и роли

Виктор Жданов - Кайдаш;

Ирина Мак - Кайдашиха;

Тарас Цымбалюк - Тарас;

Григорий Бакланов;

Антонина Хижняк (Якушева);

Дарина Федина;

Ярослав Безкоровайный;

Роман Ясиновский;

Юлия Врублевская;

Игорь Назаров;

Елена Галл-Савальская;

Нина Набока;

Кристина Федорак;

Сериал снимала студия StarLightMedia ООО "ПроКино".

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 02-03-2020 анонс:

Все серии сериала Спіймати Кайдаша будут выходить на СТБ со 2 марта по будням.