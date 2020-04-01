Disney изменили сцену в фильме из-за опасности для детей

Walt Disney / The Walt Disney Company

В мультипликационном фильме Лило и Стич была сцена с прятками, в которой Лило пряталась в сушилке. Оказывается, создатели незаметно изменили ее.

После премьеры мультипликационного фильма Лило и Стич, Лило пряталась уже не в сушилке, пишет издание Cinemablend.

В сцене, где Нани злится на Лило из-за того, что та произвела плохое впечатление на агента ЦРУ Кобру Бабблза, произвели замену.

Лило в оригинале прячется в ванной в сушилке для белья.

Лило и Стич - оригинал / Disney

Но создатели подумали, что это будет плохой пример для детей, и кто-то додумается спрятаться в сушилке и пострадает.

В итоге, со временем сцену заменили, и Лило прячется под столом за коробкой с пиццы.

Лило и Стич - исправлено / Disney

Это произошло вовсе не во время релиза в онлайн-кинотеатре Disney+, укрытие Лило поменяли еще при выпуске картины на DVD.

Напомним, руководство Disney пожертвовало свою зарплату для поддержания рабочих киноиндустрии, пострадавших от карантина из-за коронавируса.