Netflix покажет сериал от Роберта Дауни-мл

Роберт Дауни-мл / кадр из фильма Железный человек

Netflix выкупил у Hulu сериал Сладкоежка, в основу которого ляжет одноименная серия комиксов Джеффа Лемира, пишет издание Comic Book TV.

Netflix заказал сразу весьп ервый сезон сериала Сладкоежка, в отличии от Hulu, который планировал только пилот.

Сериал готовят уже несколько лет по заказу платформы Hulu, которая и собиралась транслировать шоу. Однако, изначально Hulu заказівали только пилотный эпизод, а предложение Netflix более выгодное.

Продюсерами стали и создателем стали Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзан. Шоураннерами назначили Джима Микла (Земля вампиров) и Бет Шварц (Стрела на CW).

Сладкоежка Сюжет

Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире, где существует гибриды людей и животных. Главный герой — мальчик с оленьими рогами Гэс. Он покидает родной лес и отправляется в заповедник для таких же существ, но вместо этого сталкивается с масштабным заговором, который ставит под сомнение само его существование.

Оригинальный комикс часто описывают как смесь Безумного Макса и Бэмби.

Точной даты выхода у сериала Сладкоежка пока что нет.

Ранее стало известно, что Асока Тано появится сразу в нескольких сериалах кроме Мандалорца.