Асока Тано появится в ряде проектов Disney

Асока Тано - Розарио Доусон / Disney

Во втором сезоне Мандалорца неожиданно появится рыцарь-джедай Асока Тано.

Розарио Доусон подписала широкий контракт с Disney, который предвидит появление ее в нескольких проектах, сообщает The Comic Book Movie со ссылкой на источники в Disney.

По слухам, которые не подтвердил Disney, контракт Розарио Доусон с Lucasfilm подразумевает появление Асоки Тано в нескольких проектах студии. Это значит, персонажа стоит ждать в сериалах Кассиан Андор, Оби-Ван Кеноби.

Кроме того, есть шанс, что Асоку Тано появится и в фильме.

Впервые Асока Тано появится в киновселенной Звёздных воин во втором сезоне Мандалорца в 2020 году.