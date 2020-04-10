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Apple TV plus стал бесплатным - что посмотреть на Apple дома

10 апреля 2020, 13:02

Apple TV plus стал бесплатным - в открытом доступе можно смотреть сериалы и фильмы. Как смотреть бесплатно Apple TV plus - читай на Главреде.

Apple TV plus смотреть бесплатно
Apple TV plus смотреть бесплатно / Apple

Компания Apple сделала бесплатным Apple TV plus, и частично сделала бесплатным некоторые фильмы и сериалы.

Apple проводят акцию из-за карантина в мире - по акции на Apple TV бесплатно доступно семь оригинальных сериалов и одна документальная лента.

В США бесплатный просмотр Apple TV начался с 9 апреля, у нас он будет на выходных - с 11 числа. Сериалы будут бесплатными только временно, однако компания пока не уточнила точные сроки проведения акции.

Что смотреть бесплатно на Apple TV Plus

  1. Сериал Маленькая Америка (Little America) — сериал-антология про историю иммигрантов в США. Шоуранер - создатель Кремниевой долины.
  2. Сериал Дом с прислугой (Servant) — ужасы от М. Найт Шьямалана, который рассказывает о семье, потерявшей трехмесячного ребенка, и нанявший няню. Непонятно, что ужасней - поведение няни, или безумие пары.
  3. Сериал Ради всего человечества (For All Mankind) — сериал об альтернативной истории, в которой СССР первым отправил человека на Луну. Главную роль исполнил Юэль Киннаман, известный по Видоизвененному углероду.
  4. Сериал Дикинсон (Dickinson) — комедийный сериал об американской поэтессе в стиле Мисси Мэйзел, которую сыграла Хэйли Стэйнфилд.
  5. Сериал Помощники (Helpsters) — проект от создателей Улицы Сезам, призванный помочь детям научиться программированию.
  6. Сериал Послания призрака (Ghostwriter) — римейк подросткового сериала 1992 года, в котором герои пытаются освободить литературных персонажей из книг.
  7. Мультсериал Снупи в космосе (Snoopy in Space) — детский анимационный сериал о персонажах комиксов Чарльза Шульца.
  8. Фильм Королева слонов — документальный проект о животных, которые находятся на грани вымирания. Ленту озвучил актер Чиветел Эджиофор.

Дом с прислугой сезон 1 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Как смотреть Apple TV Plus бесплатно

Сервис Apple TV Plus доступен на устройствах Apple, телевизорах с поддержкой приложения, а также смартфонах Android и ПК (Mac, Windows).

Ранее бесплатным стал НВО - пользователям дали доступ из-за коронавируса в мире.

До этого Pornhub Premium стал бесплатным из-за коронавирусного карантина в мире.

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