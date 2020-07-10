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Бессмертная Гвардия 2020 - живи, чтобы умереть

В мире состоялась премьера фильма Бессмертная Гвардия (The Old Guard) с Шарлиз Терон в главной роли. Что показали в фильме, и стоит ли смотреть Бессмертную Гвардию - читайте на Главреде.

Александр Галаджий

журналист

10 июля 2020, 15:07
Бессмертная Гвардия 2020
Бессмертная Гвардия 2020 / Netflix

Новый фильм Бессмертная Гвардия 2020 вышел онлайн в прокат 10 июля. Бессмертная Гвардия доступен на Netflix с русским переводом и субтитрами. Экранизацией комиксов The Old Guard занимались Skydance Media и Denver and Delilah Productions. Фильм снимала Джина Принс-Байтвуд, по мотивам комиксов "Старой гвардии" Грега Рука и Леандро Фернандес. Музыку писали Хаушки м Дастин О'Халлоран. К слову, музыка в фильме подобрана весьма удачно.

Однако, сюжет был достаточно изменен, чтобы из всех выпусков комиксов выдавить несколько фильмов. К слову - СПОЙЛЕР - в финале отсылка к сиквелу.

Итак, разрекламированный фильм Бессмертная Гвардия 2020 должен был выйти раньше, но из-за коронавируса и карантина в итоге сразу был выпущен онлайн и в другую дату. Однако, в украинском Netflix он уже занял свое место среди самых трендовых фильмов сразу же 10 июля.

Бессмертная Гвардия 2020 - сюжет

История стара как мир - супергерои на самом деле, которые скромно скрывают себя от всего человечества, так как прожили не один десяток человеческих жизней и теряли близких. Хуже всего в бессмертии, что родные не могут принять, что ты живешь вечно. Такой себе конфликт вечной жизни проходит через весь сюжет - зачем живут члены Гвардии.

Бессмертная Гвардия 2020
Бессмертная Гвардия 2020 - актеры и роли / Netflix

Самая старшая, опытная и, естественно их предводитель - Энди, родом территории Украины, ибо величает себя Андромахой Скифской. По ходу сюжета нам дают понять, что она претендует даже на возраст старше 2000 - якобы ее история берет начало со времен греческих мифов, а это более 7 веков до н.э. Все туда же в конфликт бессмертия - оно не вечно. Как много раз повторяют, рано или поздно человек перестает исцеляться - так было с одним из друзей Энди. Кроме того, они могут сойти с ума - подруга Энди Квинн, первая которую она нашла, судя по всему безумна. и Третье правило мира - когда они не вместе, они снятся друг другу, и всегда знают, когда появляется кто-то новый. Так случилось с Нил Фриман, которая почувствовала Квинн.

История проста - агент ЦРУ подставляет бессмертных, ловит, и сдает "в клинику на опыты", а помог ему в этом член команды. По принципу все, что может пойти не так, случится, другой член команды теряет дар восстанавливаться, а новенькая по духу годится в дочки и ученицы самой Энди.

Бессмертная Гвардия 2020
Бессмертная Гвардия 2020 - графика и спецэффекты / Netflix

История любви рыцаря-крестоносца и его противника-сарацина довольно органично вписана в сюжет по всем правила яой, чем вполне порадует любительниц этого жанра, так как тут высказывание о вечной любви через века - не просто фантазия романтика.

К тому же нам подводят в стиле Netflix - мягко и ненавязчиво к тому, что может быть сиквел - намечена встреча через 100 лет, а в финале появится Квин, из-за которой так страдает Анромаха.

В чем смысл фильма Бессмертная гвардия 2020 - пока ЦРУшник искал главных героев, он раскопал многое из их прошлого и истории. Своими поступками они сохранили жизни многим ученым и политикам, которые буквально спасали человечество. Так что их дар - бесспорно на пользу людям, пока они действуют все так же.

Бессмертная гвардия 2020 - спецэффекты и съемки

Сразу же стоит сказать, что фильм Бессмертная гвардия - экшн-боевик. Активных сцен в нем очень много, и некоторые снимались в несколько дублей, а некоторые порезаны буквально на 4-7 попыток. Тем не менее, единственный недостаток - не в графике и съемках, а в отсутствии объяснения, почему бессмертные добрячки скрываются и спасают людей, а не установили диктаторский режим на Земле.

Бессмертная Гвардия 2020
Бессмертная Гвардия 2020 - смотреть онлайн / Netflix

Белые футболки для лучшего отражения крови, оружие в разных руках в разных дублях и перемещение раны по телу - не столь крупные промахи, в сравнении с успешным монтажем и игрой актеров. Кроме того, с музыкой авторы отошли от стандартов последних лет и прибавили несколько моментов из начала 2000-х, когда герои появлялись под популярную музыку, что достаточно разбавило атмосферу на фоне последних блокбастеров.

Бессмертная гвардия 2020 - актеры и роли

  • Шарлиз Терон — Энди / Андромаха Скифская
  • Кики Лэйн — Нил Фриман
  • Матиас Шоенертс — Букер / Себастьян Ле Ливр
  • Марван Кензари — Джо / Юсуф Аль-Кайсани
  • Лука Маринелли — Ники / Николо ди Генова
  • Чиветел Эджиофор — Копли
  • Гарри Меллинг — Меррик
  • Вероника Нго — Квин
  • Аннамария Маринка — Доктор Мета Козак
  • Джои Анса — Кин
  • Наташа Карам — Диззи
  • Метте Тоули — Иордания
  • Майкл Уорд — Ликон
  • Шала Никс — Гита
  • Маджид Эссаиди — Садек

Бессмертная гвардия 2020 смотреть онлайн трейлер в оригинале:

Фильм Бессмертная гвардия 2020 можно смотреть онлайн с русским переводом на Netflix.

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