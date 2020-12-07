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Братья Руссо раскрыли подробности съемок фильмов для Netflix

7 декабря 2020, 13:36

Знаменитые создатели Мстителей Братья Русоо, рассказали, что именно они снимают для Netflix, и чего ждать поклонникам.

Netflix
Netflix / Pixabay

Энтони и Джо Руссо, известные по Мстителям, рассказали о своих грядущих проектах в качестве режиссеров и продюсеров.

Как проходит сотрудничество с Netflix, братья Руссо рассказали изданию Collider.

Съемки фильма Серый человек начнутся в конце января 2021 и, несмотря на пандемию, должны пройти как в Лос-Анджелесе так и в нескольких европейских странах.

Братья Руссо - Серый Человек

Авторы хотят затронуть некие острые социальные темы, сделав упор не только на экшен-сценах. Энтони Руссо отметил, что было приятно снова поработать с Крисом Эвансом, который покинул образ Капитана Америки.

"Мы не будем отвечать на все вопросы в первой картине. Мы изначально планировали создание нескольких фильмов и хотим развивать и других персонажей, помимо главных героев.Читайте такжеСоколиный глаз - появился список актеров сериала

Мне кажется, что так можно немного изменить стандартный формат: не давать зрителям все и сразу в одном фильме. Не ставить в сюжете точку. Мы построим повествование таким образом, что оно будет открытым", - отметил Джо Руссо.

Фильм Серый человек Netflix планирует сделать франшизой. Это будет шпионский боевик о противостоянии киллера, работавшего в ЦРУ, и его бывшего сослуживца, которых сыграют Райан Гослинг и Крис Эванс. Эту картину они ставят самостоятельно. На фильм выделено 200 миллионов долларов бюджета.

Братья Руссо - Тайлер Рейк

Фильм Тайлер Рейк: Операция по спасению также планируют сделать франшизой. История будет сосредоточена на других событиях вокруг Тайлера Рейка и его компаньйонах, среди которых герой Дэвида Харбора.

"Пока я не готов выложить все карты на стол, поскольку нам важнее удивить зрителя, но скажу вот что. Мы работаем над созданием целой вселенной фильмов, где потенциально начнём раскрывать отдельных персонажей из первой части, нескольких новых, а также расскажем об их взаимоотношениях.

Так что, если вам интересен герой Дэвида Харбора, то у вас есть шанс увидеть его в одном из следующих фильмов цикла", - объяснил Джо Руссо.

Напомним, Дэвид Линч снимает для Netflix новый проект. Появились первые подробности о таинственном сериале.

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