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Джейсон Стейтем готовится сыграть в фильме про русскую мафию в Лондоне

3 декабря 2020, 17:01

Американский актер Джейсон Стейтем ведет переговоры по поводу роли в новом криминальном боевике.

Джейсон Стейтем
Джейсон Стейтем / кадр их кф Неудержимые

Пока не начались съемки сиквела "Мэг" про гигантскую акулу-убийцу, Focus Features позвали сыграть Джейсона Стейтема в своем боевике - Small Dark Looks, который раньше назывался Body Cross, который изначально разрабатывался как Eastern Promises 2.

В случае согласия Стейтема, Focus Features согласны ждать его "окна" в съемках сиквела "Мэг", пишет Deadline.

Режиссером фильма выступит Мартин Зандвлиет, который заменил на этой должности Уильяма Олдройда, известного по "Леди Макбет". Продюсером значится Пол Уэбстер, который ранее работал со Стивеном Найтом над "Морем соблазна" и "Эффектом колибри".

В случае, если Focus Features придет к соглашению с Джейсоном Стейтемом, студия готова ждать окна в графике актера, пока он отснимет сцены в фильме Гая Ричи.

Сюжет фильма сосредоточен на русской мафии на Туманном Альбионе, а именно - в Лондоне. Больше подробностей пока что не разглашается, но учитывая задействованных лиц, размах очевиден.

Пока что Джейсон Стейтем не дал согласия на съемки.

Ранее Мадс Миккельсен откровенно рассказал, как будет работать над Гриндевальдом после Джонни Деппа, и что ждет его персонажа.

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