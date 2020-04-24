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Создатель Поезда в Пусан снимает сериал о зомби для Netflix

24 апреля 2020, 13:11

Корейский режиссер Ен Сан-хо занимается экранизацией комикса Ад для телесервиса Netflix.

Hellbound
Hellbound / Netflix

На Netflix выйдет новый сериал по зомби-комиксу Ен Сан-хо Ад. Режиссер лично занялся экранизацией вэб-комикса Hellbound своего авторства, подтвердили на Netflix.

В комиксе рассказывается, как в мире стали возникать противоестественные существа, которые утаскивают людей в Ад. И никто не может понять причины происходящего - проклятие, естественные причины, или что-то другое. Но группа религиозных фанатиков решили, что это божественное вмешательство. Как водится, фанатизм всегда приводит к одним и тем де последствиям.

Сюжет развернется вокруг группы людей, которые пытаются выжить в этом кошмаре.

Помогать Сан Хо будет иллюстратор Ада Чхве Гю-сок (рисовал веб-комикс Songgot). В сериале изначально планируется 6 эпизодов.

Поставит их также Сан-хо.

Напомним, фильм Поезд в Пусан-2 Полуостров авторства Ен Сан-хо получил дату выхода и трейлер.

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