Фильм о Мариуполе номинировали на Оскар-2024

Лента от режиссера и видеографа Мстислава Чернова представлена в категории "Полнометражный документальный фильм"

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Фильм о Мариуполе должен увидеть весь мир / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" попал в список номинантов на престижную американскую кинопремию "Оскар-2024".

Как сообщает ТСН, об этом стало известно в прямом эфире Американской киноакадемии в YouTube, где объявляют претендентов на победу. Лента от режиссера и видеографа Мстислава Чернова представлена в категории "Полнометражный документальный фильм".

На видео - трейлер фильма:

В фильме "20 дней в Мариуполе" рассказывается о начале полномасштабной войны, когда российские оккупанты оккупировали город. Тогда в Мариуполе осталась единственная команда журналистов, которые, несмотря на сложности, пытаются продолжать работать и документировать происходящее.

Напомним, ранее во время выполнения боевого задания на фронте погиб украинский актер, звезда отечественных телесериалов и военный ВСУ Богдан Колесник. Гибель Богдана 23 декабря подтвердили его коллеги по цеху.

Ранее также ведущий "ЖВЛ представляє" на 1+1 Украина Тимур Мирошниченко присоединился к съемкам сериала "Коло омани". Новая лента расскажет историю женщины, которая стремится восстановить правду и отчаянно противостоит сложным жизненным обстоятельствам ради того, чтобы вернуть собственную дочь.

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