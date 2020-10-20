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Мандалорец 2 - в новом трейлере показали эпичные битвы

20 октября 2020, 11:20

Телесервис Disney + показал новый тизер-трейлер сериала Мандалорец 2, который выходит 30 октября.

Мандалорец 2 сезон
Мандалорец 2 сезон - смотреть трейлер / кадр из сериала

Disney наконец показали новый тизерный трейлер 2 сезона Мандалорца, в котором Мандо встревает в новые драки, битвы, погони и схватки.

В трейлере показали новую броню и новое вооружение Мандо, то как он снова встречается с оставленными друзьями, спасает "малыша Йоду" во время преследования имперскими войсками - на пустынной планете, ледяной и даже в космосе.

Кроме того, он не раз попадет в засаду - одни такой момент такде показали в трейлере.

Мандалорец 2 сезон смотреть трейлер - видео:

Напомним, что первая серия 2 сезона Мандалорца выйдет 30 октября - все серии будут выходить регулярно каждую неделю.

Ранее Disney подтвердили, что у Мандалорца будут 3 и 4 сезоны.

новости шоу бизнеса Мандалорец Сериалы Disney
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