"Месье сержант, два часа до рассвета": рецензия на фильм Ночной патруль

Ночной патруль / Киномания

В Париже трое полицейских волею случая получают задание доставить ночью в аэропорт Шарля де Голля на депортацию нелегального мигранта из Таджикистана (Пейман Моаади – Мир Дикого Запада). У каждого из копов хватает проблем. У глазастой блондинки Виржини (звезда ромкомов Виржини Эфира) – маленький ребенок, муж-чурбан и нежелательная беременность. У грузного зануды-педанта Эрик (Грегори Гадебуа – Офицер и шпион) – борьба с тягой к выпивке и сигаретам и стерва-жена. У белозубого скалозуба-здоровяка из Сенегала с греческим именем Аристид (Омар Си – Неприкасаемые) питье таблеток, пошатнувшаяся психика и мучительный роман с блондинкой. Ясно, что их поездка ничем благополучным не закончится.

Конечно, создатели фильма во главе с режиссеркой Анн Фонтен (байопик про Коко Шанель) никак не могли предполагать, что за считанные недели до премьеры во Франции полыхнет волна исламского террора и во славу Аллаха в стране начнется резня. На фоне такого сюжет Ночного патруля (в оригинале, кстати, фильм называется, как и роман-первооснова – попросту Полиция), скроенный по лекалам терпимости, лояльности и мультикультурализма очень уж резко контрастирует с жизнью. И это не говоря уже о его полной предсказуемости.

Впрочем, за путешествием трех копов и нелегала в тесном салоне полицейского Рено наблюдать интересно – даже несмотря на некоторую неспешность. Фонтен сперва по очереди знакомит с каждым из героев, переплетая три их истории в одну, а в дальнейшем умело и правильно разбивать основную сюжетную линию флешбеками, которые объясняют и поясняют мотивацию копов.

Единственное, что можно авторам фильма вменить авторам – некоторую грубость, с которыми они рисуют благородную и гуманистичную Виржини с одной стороны, и несколько стоеросовых Эрика и Аристида – с другой. Впрочем, перегибов особых нет – и по ходу действия даже мужчины исправляются и ведут себя порядочно. И фильм заканчивается вполне уместным горьковато-сладким хэппи-эндом (хоть и не без оговорок).

В целом, фильм вышел вполне симпатичным / интересным – он не пережимает с драматизмом, с проблемами толерантности и даже радует щепоткой юмора.

Читайте такжеКогда старина не отваливается - рецензия на боевик Авангард с Джеки Чаном

Ночной патруль / Police

Режиссер: Анн Фонтен ("Коко де Шанель")

В ролях: Омар Си (Неприкасаемые, Зов предков), Виржини Эфира (Притворись моим парнем), Грегори Ґадебуа (Офицер и шпион), Пейман Моаади (Мир Дикого Запада)

P.S. В заголовке использована цитата из песни группы Кафе.