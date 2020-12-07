MTV Movie & TV Awards 2020 - список победителей и фильмы

В США прошла церемония награждения MTV Movie & TV Awards 2020, на которой выбрали самые популярные фильмы за 40 лет.
Церемония награждения MTV Movie & TV Awards 2020 прошла 6 декабря после нескольких переносов из-за коронавируса. Во время карантина, церемония прошла в онлайн-режиме - звезды выходили на связь по Zoom, а награды будут отправлены им доставкой по домам.
Список победителей MTV Movie & TV Awards опубликовало издание Deadline.
Среди победителей - Чудо-Женщина Галь Гадот, Баффи Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр.
Наибольшее количество присвоили американскому актеру и звезде Вселенной Marvel Чедвику Боузману, который умер в 2020 году от рака.Читайте такжеСара Мишель Геллар повторила лесбийский поцелуй из знаменитого фильма
MTV Movie & TV Awards 2020 - победилети
- "Лучший поцелуй" – Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр – момент в фильме "Жестокие намерения" (1999)
- "Королева крика" – Джейми Ли Кертис (2015)
- "Герой веков" – Чедвик Боузман (2020)
- "Лучшая героиня в истории кино" – Галь Гадот – фильм "Чудо-женщина" (2017)
- "Комедийный гигант" – Кевин Харт
- "Лучший разрыв отношений" – Кирстен Белл и Джейсон Сигел – момент в фильме "Забывая Сару Маршалл" (2008)
- "Динамический дуэт" – Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер
- "Роль, которая изменила жизнь" – Кевин Бэкон – фильм "Свободные" (1984)
- "От нуля до героя" – Уильям Забка в роли Джонни Лоуренса – фильм "Малыш-каратист" (1984)
Церемония прошла со смещением по времени, но телеведущие все так же и оставались в традиционном зале в Лос-Анджелесе.
Автор: Александр Галаджий