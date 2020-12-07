MTV Movie & TV Awards 2020 - список победителей и фильмы

Победители MTV Movie & TV 2020 / MTV Movie & TV 2020

Церемония награждения MTV Movie & TV Awards 2020 прошла 6 декабря после нескольких переносов из-за коронавируса. Во время карантина, церемония прошла в онлайн-режиме - звезды выходили на связь по Zoom, а награды будут отправлены им доставкой по домам.

Список победителей MTV Movie & TV Awards опубликовало издание Deadline.

Среди победителей - Чудо-Женщина Галь Гадот, Баффи Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр.

Наибольшее количество присвоили американскому актеру и звезде Вселенной Marvel Чедвику Боузману, который умер в 2020 году от рака.Читайте такжеСара Мишель Геллар повторила лесбийский поцелуй из знаменитого фильма

MTV Movie & TV Awards 2020 - победилети

"Лучший поцелуй" – Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр – момент в фильме "Жестокие намерения" (1999)

"Королева крика" – Джейми Ли Кертис (2015)

"Герой веков" – Чедвик Боузман (2020)

"Лучшая героиня в истории кино" – Галь Гадот – фильм "Чудо-женщина" (2017)

"Комедийный гигант" – Кевин Харт

"Лучший разрыв отношений" – Кирстен Белл и Джейсон Сигел – момент в фильме "Забывая Сару Маршалл" (2008)

"Динамический дуэт" – Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер

"Роль, которая изменила жизнь" – Кевин Бэкон – фильм "Свободные" (1984)

"От нуля до героя" – Уильям Забка в роли Джонни Лоуренса – фильм "Малыш-каратист" (1984)

Церемония прошла со смещением по времени, но телеведущие все так же и оставались в традиционном зале в Лос-Анджелесе.