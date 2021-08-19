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"Он научил нас анимации": Олег Ходачук раскрыл вклад Тони Бонилла в создание анимации "Гуллівер повертається"

19 августа 2021, 17:02

Продюсер анимации "Гулливер возвращается" Олег Ходачук рассказал о создании картины в эксклюзивном интервью для сайта Главред.

Гулливер возвращается
Гулливер возвращается / пресс-служба

Студия 95 Animation Studio и Gulliver Films пригласили для съемок новой анимации американских мультипликаторов Тони Бонилла и Майкла Райана. 19 августа вышел мультфильм "Гуллівер повертається", которому предшествовала громкая премьера с участием актеров озвучки и создателей. Пока украинцы едут в кино на мультфильм, Олег Ходачук, продюсер анимации "Гуллівер повертається" раскрыл Главреду шарик секретов создания картины.

Скажите, почему вы выбрали для экранизации именно Гулливера?

- У продюсеров студии "Квартал 95" была очень интересна своя нетривиальная идея экранизации. Мы долго совещались и решили вместе взяться и сделать анимационную реализацию этой идеи мирового качества.

Кроме того, герой Гулливер мне показался очень перспективным и известным широкой публике. И его должна была бы знать подавляющая часть людей мира. Так и случилось. На большинстве международных фестивалей, где мы участвовали с "Гуллівером", продюсеры и руководители дистрибьюторских компаний били себя по лбу и говорили: "Это же очевидно! Почему до сих пор никто не додумался снять историю с известным во всем мире Гулливером?"А мы, украинцы, это сделали (смеется).

Мы настроены сделать продукт международного качества

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Трудно ли было пригласить в свою команду Тони Бонилла? А как вы заинтересовали Майкла Райана работать над мультфильмом?

- Людей, которые работают на мировых лидеров этой отрасли (Тони Бонилла работает в Walt Disney Studios) и которые имеют премию Эмми (британский сценарист Майкл Райан), безусловно, не просто было уговорить работать с нами – со студией, которую не знают на мировой анимационной арене. Но мы своими действиями, планами, перспективами показали, что мы настроены сделать продукт международного качества, за который им не стыдно. Это их окончательно убедило. Мы все очень счастливы от того результата, который имеем. Кроме того, никто не отменял денежную составляющую такого сотрудничества. Мы пошли на эти расходы, понимая, что качественный продукт в любой отрасли надо делать с лучшими специалистами. Также хочу отметить, двух наших ключевых людей. Читайте такжеПродюсер Борис Шефир раскрыл значение фильма "Гулливер возвращается" для украинского киноЭто режиссер мультфильма Илья Максимов и продюсер, руководитель анимационной студии Евгений Ярмилко. Без этих людей мультфильм бы не был в том качестве, с той динамикой, харизмой и последовательностью кадра. Это два магических человека, благодаря которым вся эта большая, не побоюсь этого слова, титаническая и ключевая для развития украинской анимации работа была сделана. Илья - режиссер, который занимается анимацией уже более 25 лет. Человек, который сделал такие мультфильмы как "Алеша Попович и Тугарин Змей" и "Добрыня Никитич и Змей Горыныч". В какой-то момент я поймал себя на мысли, что ему надо просто довериться и обеспечивать всем, что нужно, ведь он давно уже снял мультфильм в своей голове и надо только теперь физическая реализация его. Евгений Ярмилко - человек, который организует и делает вещи, в которые уже никто не верит. Он каким-то невероятным образом соединяет и запускает процессы и делает их эффективно работающими. Не знаю, как он это делает (смеется). Но я твердо убежден, что без этих двух людей, я в следующий анимационный проект не пойду.

Олег Ходачук продюсер анимации Гулливер возвращается
Олег Ходачук продюсер анимации Гулливер возвращается / пресс-служба

Что самое интересное было из того, что показал, или научил Тони вашу команду?

- Он фактически научил нас анимации. Теперь мы можем делать продукт самой высокой сложности и это уже будет в разы дешевле, чем "Гуллівер". Вследствие того, что мы поставили перед собой планку – анимация по стандартам Дисней, то первый анимационный шот мы сдали лишь через полтора года после начала работы над фильмом! Полтора года мы учились делать анимацию такой, какую бы полюбил зритель. Чтобы наш проект был на уровне мировых лидеров анимации – Дисней и Пиксар. И именно поэтому бюджет мультфильма стал таким большим - $10 млн.

Какие наибольшие трудности были во время съемок проекта? Какую роль сыграли преграды через коронавирус?

- Мы – новые игроки для реализации таких масштабных проектов, как "Гуллівер повертається". Трудности были на каждом этапе создания мультфильма. В начале проекта мы планировали сделать мультфильм за два года. Но установленные высокие стандарты качества мультфильма привели к тому, что проект мы делали четыре года. Я очень благодарен каждому работнику студии за тот вклад, который они сделали. Этого интервью не хватит, чтобы отметить каждого. Но все люди, которые указаны в титрах мультфильма, верили в проект и сделали все для его реализации. Без них это было бы невозможно. Они сделали сверхусилие. Например, в Диснее существует целый "департамент воды", который рисует воду. То есть, их ресурс гораздо больше нашего. Но посмотрите насколько у нас это смотрится гармонично. Даже в тизере все хорошо видно – в моменте, когда прорывается дамба. Пересмотрите.

Уже многие страны заинтересованы в показе мультфильма "Гуллівер повертається". Какие ожидания по этому поводу, с кем было труднее всего договариваться?

- Сейчас договоры о дистрибуции "Гуллівер повертається" подписано уже больше, чем с 60 странами. Везде мы стараемся находить топовых дистрибьюторов, которые бы вкладывались в промо фильма на своей территории. Пока нам это удается. Всегда легче вести переговоры, когда у тебя на руках качественный продукт.

Как, по вашему мнению, "Гуллівер повертається" повлияет в целом на украинский кинематограф? Заинтересуются ли эксперты из Голливуда и Европы работать с нашими киноделами?

- Убежден, что мы уже изменили этому проекту украинский кинематограф. И показали всему миру, что украинцы могут делать анимационные проекты топовой качества. К нам уже относятся с уважением и к нам есть интерес. Мы пробиваем дорогу на западные рынки. Поэтому преемникам, и нашим новым проектам уже будет легче туда попасть.

Напомним, что мультфильм "Гуллівер повертається" вышел в украинских кинотеатрах 19 августа.

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