В сеть слили кадры из 2 сезона Пацанов

Пацаны 2 сезон / Amazon

Сериал Пацаны 2 сезон выходит 4 сентября, но еще до этого в сеть попали первые кадры сериала.

На Comic Con Amazon Studios показали первые пару минут первой серии, а теперь появились новые кадры сериала.

На фото, какие распространили сами Amazon, показаны не только пацаны - запечатлена также встреча Хоумлендера с новой персоной в его команде, а возлюбленная Хью теперь ходит за ручку с его врагом.

Кроме того, пацаны оказывают медицинскую помощь - не уж то отряд пополнится новыми персонажами?

Интригующие кадры с Хоумлендером - это гроб на сцене? Раз он пустой, может, это похороны его подруги экс-президента компании Мэделин Стилуэлл? В конце первого сезона она взорвалась от бомбы, активированной самим Хоумлендером.

Напомним, что все 8 серий 2 сезона сериала Пацаны выйдут на НВО - график выхода серий можно посмотреть в материале Главреда.

Сериал Пацаны продлен на 3 сезон задолго до премьеры первой серии 2 сезона.