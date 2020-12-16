Перші Ластівки 2 сезон: что показали в шестой серии 15-12-2020

Перші ластівки 2 сезон - 6 серия обзор / Новый канал

Сериал Перші ластівки Zалежні выходит на Новом канале по будням в 21-00 с 14 по 17 декабря. Перші ластівки 2020 это - второй сезон сериала-антологии про таинственного "Друга", который провоцировал подростков и молодых людей на самоубийства.

Во втором сезоне разворачивается настоящая интрига, потому что сюжет первого сезона естественно продолжаются в новом.

Перші Ластівки 2 сезон 6 серия - сюжет и обзор

Женщина, которая приходила и звонила Кире - ее мама, которая стремиться "запихнуть" дочку в психбольницу. Это влияет на расследование ее студентов, но в 6 серии они уже слишком далеко зашли, и не смогут вернуться - даже полиция уже "поднялась на уши" из-за закрытого дела Вани Кожуха.Читайте такжеСтало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн

Назар, который успешно пережил свой "передоз", решил шантажировать Киру Зотову ее прошлым, и нагло добивается от нее секса, провоцируя на настоящие истерики. Он узнал, что по вине Киры умерла студентка, и все это усиленно замалчивается на факультете. Кира рассказывает Еве и Карине правду о себе, но ее эксцентричное поведение теперь не вызывает у девушек доверия.

Альбина узнала правду о своей семье, и она разбила ей сердце. Теперь ей понятно, почему ее мама так страдает. Происходит слив ее секрета - что она раздевается и танцует для вебкам. Она пытается также найти, кто слил информацию о ее пикантном способе заработка в сети. Теперь она начала боятся, что кто-то хочет ее убить.

Перші Ластівки 2020 - актеры и роли

Максим Девизоров – Назар Левицкий

Максим Самчик – Влад Якименко

Олег Гоцуляк – Иван Кожух

Таисия Щурук – Альбина Харткипер

Александр Бегма – Егор Калита

Виктория Литвиненко – преподаватель Кира Зотова

Анастасия Пустовит – Карина Вознюк

Анастасия Рула – Ева Чечель

Роман Ясиновский – Семен

Елена Стефанская

Виталий Салий - полицейский

Ада Роговцева

Напомним, что сериал Перші Ластівки нельзя будет смотреть онлайн, показывать его будет только Новый канал с 14 декабря. Все серии будут выходить в 21-00 по 2 по будням.