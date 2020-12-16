Перші Ластівки 2 сезон: что показали в шестой серии 15-12-2020

Новая серия сериала Перші Ластівки 2021 вышла 15 декабря на Новом канале. Что будет в сериале Перші Ластівки - читай Главред.
Сериал Перші ластівки Zалежні выходит на Новом канале по будням в 21-00 с 14 по 17 декабря. Перші ластівки 2020 это - второй сезон сериала-антологии про таинственного "Друга", который провоцировал подростков и молодых людей на самоубийства.
Во втором сезоне разворачивается настоящая интрига, потому что сюжет первого сезона естественно продолжаются в новом.
Перші Ластівки 2 сезон 6 серия - сюжет и обзор
Женщина, которая приходила и звонила Кире - ее мама, которая стремиться "запихнуть" дочку в психбольницу. Это влияет на расследование ее студентов, но в 6 серии они уже слишком далеко зашли, и не смогут вернуться - даже полиция уже "поднялась на уши" из-за закрытого дела Вани Кожуха.Читайте такжеСтало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн
Назар, который успешно пережил свой "передоз", решил шантажировать Киру Зотову ее прошлым, и нагло добивается от нее секса, провоцируя на настоящие истерики. Он узнал, что по вине Киры умерла студентка, и все это усиленно замалчивается на факультете. Кира рассказывает Еве и Карине правду о себе, но ее эксцентричное поведение теперь не вызывает у девушек доверия.
Альбина узнала правду о своей семье, и она разбила ей сердце. Теперь ей понятно, почему ее мама так страдает. Происходит слив ее секрета - что она раздевается и танцует для вебкам. Она пытается также найти, кто слил информацию о ее пикантном способе заработка в сети. Теперь она начала боятся, что кто-то хочет ее убить.
Перші Ластівки 2020 - актеры и роли
- Максим Девизоров – Назар Левицкий
- Максим Самчик – Влад Якименко
- Олег Гоцуляк – Иван Кожух
- Таисия Щурук – Альбина Харткипер
- Александр Бегма – Егор Калита
- Виктория Литвиненко – преподаватель Кира Зотова
- Анастасия Пустовит – Карина Вознюк
- Анастасия Рула – Ева Чечель
- Роман Ясиновский – Семен
- Елена Стефанская
- Виталий Салий - полицейский
- Ада Роговцева
Напомним, что сериал Перші Ластівки нельзя будет смотреть онлайн, показывать его будет только Новый канал с 14 декабря. Все серии будут выходить в 21-00 по 2 по будням.