Перші Ластівки 2 сезон: что показали в седьмой серии 17-12-2020

Последние серии сериала Перші ластівки: Zалежні выходят 17 декабря. Что показали в седьмой серии 2 сезона Перші Ластівки - читай Главред.
Новая 7 серия сериала Перші ластівки Zалежні вышла на Новом канале в 21-00. Это предпоследняя серия сериала Перші ластівки 2020, второго сезона сериала-антологии про таинственного "Друга", который провоцировал подростков и молодых людей на самоубийства.
События сериала настолько накалились, что в 7 серии сюжет просто взрывается развязкой всех интриг и расследований.
Перші Ластівки 2 сезон 7 серия - сюжет и обзор
Карину захватили люди полицейского Дмитрия. Они с Эвой и Альбиной нашли документы, которые им оставила Зотова - компромат на Дмитрия.
К сожалению, Зотову усыпили и насильно увезли в психбольницу, поэтому подростки сами расследуют дальше.
Становится наконец ясно, кто такой Ваня Кожух - он оставил длинное письмо для Киры. В рукописи-исповеди Ивана нашлись ответы на все вопросы: как бабушка решала все за него, что ей пришлось сделать ради того, чтобы оплатить обучение внука, и как потом сам Ваня зарабатывал себе на жизнь.
Оказывается, знакомство Карины и Вани прошло также не просто так. Он на много пошел ради нее.
Также раскрывается интрига с полицейскими, которые слишком быстро закрыли дело Кожуха, и которые "накрыли" слишком много нарколабораторий, к которым были причастны подростки.
Перші Ластівки Zалежні 2020 - график выхода
- 1 серия - 14 декабря
- 2 серия - 14 декабря
- 3 серия - 15 декабря
- 4 серия - 15 декабря
- 5 серия - 16 декабря
- 6 серия - 16 декабря
- 7 серия - 17 декабря
- 8 серия - 17 декабря
Напомним, что все серии Перших ластівок 2 выходят на Новом канале с 14 декабря. Ежедневно по будням выходит по 2 новые серии в 21-00