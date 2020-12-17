Перші Ластівки 2 сезон: что показали в седьмой серии 17-12-2020

Перші ластівки 2 сезон 7 серия - обзор / Новый канал

Новая 7 серия сериала Перші ластівки Zалежні вышла на Новом канале в 21-00. Это предпоследняя серия сериала Перші ластівки 2020, второго сезона сериала-антологии про таинственного "Друга", который провоцировал подростков и молодых людей на самоубийства.

События сериала настолько накалились, что в 7 серии сюжет просто взрывается развязкой всех интриг и расследований.

Перші Ластівки 2 сезон 7 серия - сюжет и обзор

Карину захватили люди полицейского Дмитрия. Они с Эвой и Альбиной нашли документы, которые им оставила Зотова - компромат на Дмитрия.

К сожалению, Зотову усыпили и насильно увезли в психбольницу, поэтому подростки сами расследуют дальше.

Становится наконец ясно, кто такой Ваня Кожух - он оставил длинное письмо для Киры. В рукописи-исповеди Ивана нашлись ответы на все вопросы: как бабушка решала все за него, что ей пришлось сделать ради того, чтобы оплатить обучение внука, и как потом сам Ваня зарабатывал себе на жизнь.

Оказывается, знакомство Карины и Вани прошло также не просто так. Он на много пошел ради нее.

Также раскрывается интрига с полицейскими, которые слишком быстро закрыли дело Кожуха, и которые "накрыли" слишком много нарколабораторий, к которым были причастны подростки.

Перші Ластівки Zалежні 2020 - график выхода

Напомним, что все серии Перших ластівок 2 выходят на Новом канале с 14 декабря. Ежедневно по будням выходит по 2 новые серии в 21-00