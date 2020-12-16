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Перші Ластівки 2 сезон: что показали в пятой серии 16-12-2020

16 декабря 2020, 20:45

Премьера сериала Перші Ластівки состоялась 14 декабря. Что показали в пятой серии 2 сезона Перші Ластівки - читай Главред.

Перші ластівки 2 сезон 5 серия - обзор
Перші ластівки 2 сезон 5 серия - обзор / Новый канал

Новая 5 серия сериала Перші ластівки Zалежні вышла на Новом канале в 21-00. Перші ластівки 2020 - это второй сезон сериала-антологии про таинственного "Друга", который провоцировал подростков и молодых людей на самоубийства.

В сериале Перші ластівки Zалежні продолжаются события из первого сезона, но уже через какое-то время спустя, и с другими персонажами, которых играют все те же актеры.

Перші Ластівки 2 сезон 5 серия - сюжет и обзор

В полиции устроили расправу над Егором - они обнаружили, что он гей. Тем временем, Назар прогуливает университет, принимает наркотики и получает передоз.

Карина, которую Кира взяла на расследование, обнаруживает, что она беременна.

Студенты продолжают расследовать дело об убийстве однокурсника под руководством Киры. После посещения бабушки Вани они начинают понимать, что ввязались в очень непростую игру. Помимо этого, каждый из участников расследования пытается разобраться с личными проблемами.

Мама Евы узнала о том, что дочь пыталась продать свою девственность, потому что заказчики начали угрожать. На Леше по-прежнему "висит" долг, несмотря на попытку подставы.

Альбина и Влад продолжают свое расследование тайком от Киры. Они поехали в школу, где учился Ваня. Оказалось, что парень совсем не блистал знаниями. А еще Ваня почему-то сменил восемь учебных заведений.

Альбина часто получает посылки для обзоров, только в первой серии папа предупреждал ее об опасных "подарках". Но на этот раз она получила такой "сюрприз", что после него можно не выжить!

Перші Ластівки Zалежні 2020 - график выхода

  • 1 серия - 14 декабря
  • 2 серия - 14 декабря
  • 3 серия - 15 декабря
  • 4 серия - 15 декабря
  • 5 серия - 16 декабря
  • 6 серия - 16 декабря
  • 7 серия - 17 декабря
  • 8 серия - 17 декабря

Напомним, что все серии Перших ластівок 2 выйдут на Новом канале с 14 декабря. Ежедневно по будням выходит по 2 новые серии в 21-00

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