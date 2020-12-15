Перші Ластівки 2 сезон: что показали в четвертой серии 15-12-2020

Перші ластівки 2 сезон - 4 серия обзор / Новый канал

Сериал Перші ластівки Zалежні выходит на Новом канале по будням в 21-00. Перші ластівки 2020 - второй сезон сезон сериала-антологии про таинственного "Друга", который провоцировал подростков и молодых людей на самоубийства.

В сериале Перші ластівки Zалежні продолжаются события из первого сезона, но уже через какое-то время спустя, и с другими персонажами, которых играют все те же актеры.

Перші Ластівки 2 сезон 4 серия - сюжет и обзор

В четвертой серии Кира узнала, что Альбина и Влад беседовали с полицейским, что она прямо запрещала. Она разозлилась и отстранила их от расследования дела о смерти Ивана Кожуха, но этим не остановила подростков.

Влад и Альбина начинают сближаться, но проблема их первого секса на вечеринке все еще стоит между ними. Влад и Альбина решили вместе докопаться до сути всех проблем, и поехали в пансионат, чтобы поговорить с бабушкой Вани. Бабушка так гордилась внуком, который о ней так мило заботился. Однако, она рассказала детям о том, что ее внук состоял в тайном сообществе.

Леша пытается порешать свои проблемы с наркоторговцами. После ухода Альбины и Влада он по поручению Киры отправился в редакцию, где работал Ваня. Должна бы раскрыться правда о том, откуда Ваня так неожиданно начал брать деньги на дорогие вещи. Но в редакции оказывается, что за рецензии он получал совсем не миллионы.

Перші Ластівки Zалежні - когда смотреть серии

1 и 2 серии - 14 декабря

3 и 4 серии - 15 декабря

5 и 6 серии - 16 декабря

7 и 8 серии - 17 декабря

Напомним, что все серии Перших ластівок 2 выйдут на Новом канале с 14 декабря. Ежедневно по будням выходит по 2 новые серии в 21-00