Перші Ластівки 2 сезон: что показали в восьмой серии 17-12-2020

Последняя серия сериала Перші Ластівки Zалежні вышла 17 декабря. Что было в последней серии 2 сезона Перші Ластівки 2020 - читай Главред.
Последняя 8 серия сериала Перші ластівки Zалежні вышла на Новом канале 17 декабря. 2 сезон сериала-антологии завершился нет так неоднозначно, как Перші ластівки 2019.
Главная интрига сериала - кто такой "Друг", который пишет школьникам и подросткам, подбивая их на ужасные поступки, и доводя их до самоубийтсв. В первом сезоне показали, что за мнимым "Другом" стоит еще кто-то.
Рассказываем, как закончилась 8 серия сериала Перші Ластівки 2020.
Перші Ластівки 2 сезон 8 серия - сюжет и обзор
В финальной серии раскрылись причины, почему именно Ева, Влад, Алексей и Альбина стали помощниками преподавательницы в расследовании.
Наркотики - это не единственное "черное дельце" Ивана Кожуха. Роль Дмитрия также оказалось не той, что все думали.
Кира в реабилитационном центре также больше рассказывает о своих проблемах - почему ее мама-политтехнолог упекла ее в больницу, и в чем она обвиняет дочку.
Однако, в сериале все равно умирает еще один из главных героев.
Кира не смогла покинуть реабилитационный центр, но в последний момент смогла спасти своих студентов.
После того, как Дмитрия захватили, стала разворачиваться драма еще похуже - с участием друзей Вани и его девушки.
Кому придется умереть в 8 серии, и кто на самом деле стоит за именем "Друг" - ответ может снова не понравиться зрителям.
Перші Ластівки Zалежні - когда смотреть серии
- 1 серия - 14 декабря
- 2 серия - 14 декабря
- 3 серия - 15 декабря
- 4 серия - 15 декабря
- 5 серия - 16 декабря
- 6 серия - 16 декабря
- 7 серия - 17 декабря
- 8 серия - 17 декабря
Перші Ластівки Zалежні - актеры и роли
- Максим Девизоров – Назар Левицкий
- Максим Самчик – Влад Якименко
- Олег Гоцуляк – Иван Кожух
- Таисия Щурук – Альбина Харткипер
- Александр Бегма – Егор Калита
- Виктория Литвиненко – преподаватель Кира Зотова
- Анастасия Пустовит – Карина Вознюк
- Анастасия Рула – Ева Чечель
- Роман Ясиновский – Семен
- Виталий Салий - полицейский
- Елена Стефанская
- Ада Роговцева
Ранее стало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн
Напомним, что сериал Перші Ластівки нельзя смотреть на ютуб. Показывает его только Новый канал с 14 по 17 декабря.