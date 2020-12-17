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Перші Ластівки 2 сезон: что показали в восьмой серии 17-12-2020

17 декабря 2020, 22:00

Последняя серия сериала Перші Ластівки Zалежні вышла 17 декабря. Что было в последней серии 2 сезона Перші Ластівки 2020 - читай Главред.

Перші ластівки 2 сезон - 8 серия обзор
Перші ластівки 2 сезон - 8 серия обзор / Новый канал

Последняя 8 серия сериала Перші ластівки Zалежні вышла на Новом канале 17 декабря. 2 сезон сериала-антологии завершился нет так неоднозначно, как Перші ластівки 2019.

Главная интрига сериала - кто такой "Друг", который пишет школьникам и подросткам, подбивая их на ужасные поступки, и доводя их до самоубийтсв. В первом сезоне показали, что за мнимым "Другом" стоит еще кто-то.

Рассказываем, как закончилась 8 серия сериала Перші Ластівки 2020.

Перші Ластівки 2 сезон 8 серия - сюжет и обзор

В финальной серии раскрылись причины, почему именно Ева, Влад, Алексей и Альбина стали помощниками преподавательницы в расследовании.

Наркотики - это не единственное "черное дельце" Ивана Кожуха. Роль Дмитрия также оказалось не той, что все думали.

Кира в реабилитационном центре также больше рассказывает о своих проблемах - почему ее мама-политтехнолог упекла ее в больницу, и в чем она обвиняет дочку.

Однако, в сериале все равно умирает еще один из главных героев.

Кира не смогла покинуть реабилитационный центр, но в последний момент смогла спасти своих студентов.

После того, как Дмитрия захватили, стала разворачиваться драма еще похуже - с участием друзей Вани и его девушки.

Кому придется умереть в 8 серии, и кто на самом деле стоит за именем "Друг" - ответ может снова не понравиться зрителям.

Перші ластівки 2 сезон
Перші ластівки 2 сезон - чем закончился сериал / Новий канал

Перші Ластівки Zалежні - когда смотреть серии

Перші Ластівки Zалежні - актеры и роли

  • Максим Девизоров – Назар Левицкий
  • Максим Самчик – Влад Якименко
  • Олег Гоцуляк – Иван Кожух
  • Таисия Щурук – Альбина Харткипер
  • Александр Бегма – Егор Калита
  • Виктория Литвиненко – преподаватель Кира Зотова
  • Анастасия Пустовит – Карина Вознюк
  • Анастасия Рула – Ева Чечель
  • Роман Ясиновский – Семен
  • Виталий Салий - полицейский
  • Елена Стефанская
  • Ада Роговцева

Ранее стало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн

Напомним, что сериал Перші Ластівки нельзя смотреть на ютуб. Показывает его только Новый канал с 14 по 17 декабря.

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