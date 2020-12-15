Перші Ластівки 2 сезон: что показали в третьей серии 15-12-2020

Перші ластівки 2 сезон 3 серия - обзор / Новый канал

Сериал Перші Ластівки 2 сезон начал выходить на Новом канале с 14 декабря по 2 серии. Создатель сериала Евгений Туник решил сделать их него антологию, и во втором сезоне сериала Перші Ластівки те же актеры играют другие роли, но сюжет все так же вращается вокруг таинственного "Друга".

В третьей серии начинается расследование убийства друга героев.

Как известно, Перші Ластівки 3 и 4 серия выходят 15 декабря в 21-00. Рассказываем чем отличилась третья серия.

Перші Ластівки 2 сезон 3 серия - сюжет и обзор

В третьей серии Кира и ее студенты встречаются с полицейским, который действительно расследует убийство Вани.

Журналисты под предводительством Киры начинают расследование. В 3 серии Кира выбрала себе в помощники Еву, Влада, Альбину и Лешу, даже несмотря на то, что Влад вовсе не написал ничего про свои отношения с Ваней.

Но параллельно проводятся два расследования. Одно из них инициировала новая преподавательница факультета журналистики Кира Зотова. Второе расследование проводит Назар – он хочет узнать больше о таинственной женщине, которая устроила ему БДСМ-марафон, а теперь больше не хочет с ним встречаться.

Перші ластівки 2 сезон 3 серия - обзор / Пресс-служба

Назар надеялся, что Кира позволит ему работать над делом Ивана Кожуха вместе с остальными студентами, однако преподавательницу совершенно не впечатлила его работа. Докопается ли он до того, что Кира была в психбольнице на реабилитации?

Перші Ластівки Zалежні

Максим Девизоров – Назар Левицкий

Максим Самчик – студент и боец ​​без правил Влад Якименко

Олег Гоцуляк – убитый парень Иван Кожух

Таисия Щурук – блогерша Альбина Харткипер

Александр Бегма – Егор Калита

Виктория Литвиненко – преподаватель Кира Зотова

Анастасия Пустовит – Карина Вознюк

Анастасия Рула – скромница Ева Чечель

Роман Ясиновский – Семен

Елена Стефанская

Виталий Салий

Ада Роговцева

Напомним, что сериал Перші Ластівки нельзя будет смотреть онлайн, показывать его будет только Новый канал с 15 декабря. Все серии будут выходить в 21-00 по 2 по будням.