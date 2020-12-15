Перші Ластівки 2 сезон: что показали в третьей серии 15-12-2020

Новая третья серия сериала Перші Ластівки 2021 вышла 15 декабря на Новом канале. Что будет в сериале Перші Ластівки - читай Главред.
Сериал Перші Ластівки 2 сезон начал выходить на Новом канале с 14 декабря по 2 серии. Создатель сериала Евгений Туник решил сделать их него антологию, и во втором сезоне сериала Перші Ластівки те же актеры играют другие роли, но сюжет все так же вращается вокруг таинственного "Друга".
В третьей серии начинается расследование убийства друга героев.
Как известно, Перші Ластівки 3 и 4 серия выходят 15 декабря в 21-00. Рассказываем чем отличилась третья серия.
Перші Ластівки 2 сезон 3 серия - сюжет и обзор
В третьей серии Кира и ее студенты встречаются с полицейским, который действительно расследует убийство Вани.
Журналисты под предводительством Киры начинают расследование. В 3 серии Кира выбрала себе в помощники Еву, Влада, Альбину и Лешу, даже несмотря на то, что Влад вовсе не написал ничего про свои отношения с Ваней.
Но параллельно проводятся два расследования. Одно из них инициировала новая преподавательница факультета журналистики Кира Зотова. Второе расследование проводит Назар – он хочет узнать больше о таинственной женщине, которая устроила ему БДСМ-марафон, а теперь больше не хочет с ним встречаться.
Назар надеялся, что Кира позволит ему работать над делом Ивана Кожуха вместе с остальными студентами, однако преподавательницу совершенно не впечатлила его работа. Докопается ли он до того, что Кира была в психбольнице на реабилитации?
Перші Ластівки Zалежні
- Максим Девизоров – Назар Левицкий
- Максим Самчик – студент и боец без правил Влад Якименко
- Олег Гоцуляк – убитый парень Иван Кожух
- Таисия Щурук – блогерша Альбина Харткипер
- Александр Бегма – Егор Калита
- Виктория Литвиненко – преподаватель Кира Зотова
- Анастасия Пустовит – Карина Вознюк
- Анастасия Рула – скромница Ева Чечель
- Роман Ясиновский – Семен
- Елена Стефанская
- Виталий Салий
- Ада Роговцева
Напомним, что сериал Перші Ластівки нельзя будет смотреть онлайн, показывать его будет только Новый канал с 15 декабря. Все серии будут выходить в 21-00 по 2 по будням.