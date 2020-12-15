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Перші Ластівки 2 сезон: что было во второй серии 14-12-2020

15 декабря 2020, 15:38

Премьера первых серий сериала Перші Ластівки состоялась на 14 декабря. Что показали во второй серии 2 сезона Перші Ластівки - читай Главред.

Перші ластівки 2 сезон 2 серия - обзор
Перші ластівки 2 сезон 2 серия - обзор / Новый канал

Сериал Перші ластівки Zалежні - это второй сезон антологии, которую показывает Новый канал, и его премьера прошла 14 декабря 2020.

Сериал выходит только на ТВ, поэтому смотреть Перші ластівки онлайн будет просто невозможно.

Шоуранер сериала Евгений Туник принял решение сделать его антологией, так что, почти все актеры сохранились, но сыграли другие роли. В первой серии нас познакомили с персонажами, а во второй произошла завязка сюжета.

Как известно, Перші Ластівки 1 и 2 серия вышли 14 декабря в 21-00. Рассказываем что показали во второй серии.

Перші Ластівки 2 сезон 2 серия - сюжет и обзор

После смерти одного из героев, в общежитие прибыл курьер Леша, который узнает о трагедии. Он также обнаруживает, что кто-то полностью перевернул его комнату, и украл все "таблетки", какими он подрабатывает наркокурьером.

Полиция небрежно проводит расследование и закрывает дело, один из следователей оказывается замешан в какие-то подозрительные дела.

На следующий день на парах Кира хочет создать группу по расследовании смерти парня, и для этого дает задание курсу написать, как кто знал погибшего.

Авторы передали особенности взаимоотношений в группе благодаря этим флешбекам.Читайте такжеПерші Ластівки 2 сезон: что показали в первой серии 14-12-2020

Кроме того, мы узнаем, что Назар - не просто тусовщик. Его мама - модель, которая спокойно разъезжает по другим странам, а его отец - декан факультета журналистики, который принимал на работу Киру.

Ева действительно пытается продать свою девственность, что чуть не заканчивается трагедией, а новенький полицейский (Александр Бегма) ведет свое расследование против Друга из-за погибшей сестры.

В финале серии мы узнаем, что Кира недавно вышла из психлечебницы, но тем не менее, пошла на работу и уже к вечеру выбирает студентов, с которыми будет вести расследование по Другу.

Напомним, что все серии Перших ластівок 2 выйдут на Новом канале с 14 декабря. Ежедневно по будням выходит по 2 новые серии.

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