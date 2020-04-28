Предвзятое отношение 2020 - дата выхода, актеры и сколько серий

Новый сериал Предвзятое отношение выходит на СТБ в мае 2020. Что будет в сериале Предвзятое отношение, кто сыграет в сериале, сколько серий и как смотреть - читай на Главреде.
Новый сериал производсва Film.Ua и СТБ Предвзятое отношение выходит на СТБ. Сериал расскажет историю женщины-капитала полиции в Украине, которая всегда остается верная своим принципам, но теряет все и всех, кто у нее был в один момент.
Когда и как смотреть Предвзятое отношение онлайн, кто сыграл в ролях, и сколько серий - читай на Главреде.
Сюжет крутится вокруг женщины-полицейского и семейной трагедии, но в итоге, доходит аж до верхушки коррумпированной власти в Украине.
В сериале будет 8 серий, которые выйдут в традиционное сериальное время на СТБ в мае 2020.
Предвзятое отношение сюжет
Наталья Горенко, в прошлом успешный следователь, перевелась в патрульные, и готовится встретить свой 45. Она тяжело переживает разрыв отношений со своим единственным сыном Ильей, который не общается с ней семь лет, потому что она один раз не уступила своим принципам с ним.
Дело в том, что Илья не может простить матери, что, будучи следователем, она отказалась "отмазать" его от срока. По этой же причине от Натальи ушел муж – судмедэксперт Степан Феофанов, который не выдержал ее "излишнюю принципиальность".
Выйдя на свободу, Илья избегает любого общения с родителями, но однажды в морг для вскрытия поступает тело со следами насильственной смерти, в котором судмедэксперт Феофанов узнает своего сына Илью.
Трагедия объединяет бывших супругов, теперь их главная цель - найти убийцу, которая заводит на самую коррумпированную верхушку власти в стране.
Предвзятое отношение актеры и роли
- Ольга Радчук;
- Сергей Фролов;
- Валентин Томусяк;
- Оксана Сташенко;
- Дмитрий Чернов;
- Александр Рудинский;
- Глеб Михайличенко;
- Константин Данилюк
В сериале они сыграют таких героев:
- Наталья Горенко, (Ольга Радчук) - Мать Ильи, бывшая Степана;
- Степан Феофанов, (Сергей Фролов) Отец Ильи, бывший Натальи (паталогоанатом);
- Юрий Пустовойт - сын Вадима и Анны.
- Геннадий Левада - СБ Кабинета Министров.
- Евгений Тихий - помощник Пустовойта, начальник его избирательного штаба.
- Илья Феофанов - сын Натальи и Степана.
- Василий Марчук - Напарник Натальи.
- Вадим Пустовойт - Премьер-министр Украины, кандидат на пост Президента Украины. Отец Юрия, муж Анны.
- Инга Журавлева - невеста Юрия.
- Николай Лещина (Леший) - Подполковник, занимается незаконной утилизацией трупов на территории Чернобыльской зоны отчуждения.
Предвзятое отношение график выхода серий
- 1, 2 серия - 4 мая - 20:15;
- 3, 4 серия - 5 мая - 20:15;
- 5, 6 серия - 6 мая - 2015;
- 7, 8 серия - 7 мая - 2015;
Предвзятое отношение смотреть онлайн все серии:
Сериал предвзятое отношение выходит 4 мая на СТБ в 20:15. Также смотреть онлайн и читать обзоры серий можно будет на Главреде.