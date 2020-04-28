Предвзятое отношение 2020 - дата выхода, актеры и сколько серий

Предвзятое отношение - дата и график выхода серий / СТБ

Новый сериал производсва Film.Ua и СТБ Предвзятое отношение выходит на СТБ. Сериал расскажет историю женщины-капитала полиции в Украине, которая всегда остается верная своим принципам, но теряет все и всех, кто у нее был в один момент.

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Сюжет крутится вокруг женщины-полицейского и семейной трагедии, но в итоге, доходит аж до верхушки коррумпированной власти в Украине.

В сериале будет 8 серий, которые выйдут в традиционное сериальное время на СТБ в мае 2020.

Предвзятое отношение сюжет

Наталья Горенко, в прошлом успешный следователь, перевелась в патрульные, и готовится встретить свой 45. Она тяжело переживает разрыв отношений со своим единственным сыном Ильей, который не общается с ней семь лет, потому что она один раз не уступила своим принципам с ним.

Дело в том, что Илья не может простить матери, что, будучи следователем, она отказалась "отмазать" его от срока. По этой же причине от Натальи ушел муж – судмедэксперт Степан Феофанов, который не выдержал ее "излишнюю принципиальность".

Выйдя на свободу, Илья избегает любого общения с родителями, но однажды в морг для вскрытия поступает тело со следами насильственной смерти, в котором судмедэксперт Феофанов узнает своего сына Илью.

Трагедия объединяет бывших супругов, теперь их главная цель - найти убийцу, которая заводит на самую коррумпированную верхушку власти в стране.

Предвзятое отношение актеры и роли

Ольга Радчук;

Сергей Фролов;

Валентин Томусяк;

Оксана Сташенко;

Дмитрий Чернов;

Александр Рудинский;

Глеб Михайличенко;

Константин Данилюк

В сериале они сыграют таких героев:

Наталья Горенко, (Ольга Радчук) - Мать Ильи, бывшая Степана;

Степан Феофанов, (Сергей Фролов) Отец Ильи, бывший Натальи (паталогоанатом);

Юрий Пустовойт - сын Вадима и Анны.

Геннадий Левада - СБ Кабинета Министров.

Евгений Тихий - помощник Пустовойта, начальник его избирательного штаба.

Илья Феофанов - сын Натальи и Степана.

Василий Марчук - Напарник Натальи.

Вадим Пустовойт - Премьер-министр Украины, кандидат на пост Президента Украины. Отец Юрия, муж Анны.

Инга Журавлева - невеста Юрия.

Николай Лещина (Леший) - Подполковник, занимается незаконной утилизацией трупов на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Предвзятое отношение график выхода серий

1, 2 серия - 4 мая - 20:15;

3, 4 серия - 5 мая - 20:15;

5, 6 серия - 6 мая - 2015;

7, 8 серия - 7 мая - 2015;

Предвзятое отношение смотреть онлайн все серии:

Сериал предвзятое отношение выходит 4 мая на СТБ в 20:15. Также смотреть онлайн и читать обзоры серий можно будет на Главреде.