Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Сериал "Пограничники" стал самым популярным тайтлом октября на Киевстар ТВ

Алена Кюпели
20 ноября 2024, 15:50
29
Сюжет разворачивается вокруг курсантов-пограничников, которые выбрали путь обороны границ собственного государства в сентябре 2021 года.
Сериал
Сериал "Пограничники" / Фото пресс-службы

Первый украинский сериал о курсантах возглавил рейтинги контента на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ. Оценку провели по количеству пользователей, которые просмотрели сериал, а также общей продолжительностью смотрения

Украинская многосерийка "Пограничники", стартовав 1 октября эксклюзивно на Киевстар ТВ, сразу заняла лидерские позиции в октябре и держит их до сих пор. Производством ленты занималась креативная команда ДАЛІ БУДЕ ФІЛМЗ совместно с телеканалом НТН при поддержке Госкино. Сейчас сериал возглавляет ТОП-10 тайтлов на платформе кино и телевидения, что подтверждает традиционную популярность на ней именно украинского контента.

Киевстар ТВ уже анонсировала появление финальных 12 серий с 29 ноября и разместила новый трейлер сериала, саундтрек для которого создала группа "Жадан и Собаки".

видео дня

Напомним, что сюжет разворачивается вокруг курсантов-пограничников, которые выбрали путь обороны границ собственного государства в сентябре 2021 года, за полгода до начала полномасштабного вторжения. Молодые ребята из разных уголков Украины поступают в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины.

Для удобства просмотра "Пограничников" в период отключений света пользователи мобильного приложения Киевстар ТВ могут воспользоваться функцией загрузки контента. После загрузки серии будут отображаться в разделе "Мое видео".

Напомним, что платформа кино и телевидения Киевстар ТВ имеет самую большую видеотеку контента украинского производства. В частности, для украинских зрителей доступны такие украинские кинопроекты, как "Реванш", "Врач по призванию", "Женский доктор. Новая жизнь", "Крашанка", "Конотопская ведьма", "Хозяин 2. На своей земле".

Большинство украинского контента доступно на Киевстар ТВ по подписке в пакете "Премиум HD", поэтому до 1 декабря платформа сделала его оформление доступным со скидкой 65% по случаю Черной пятницы.

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Многомиллионная помощь Украине: какое вооружение США готовы передать ВСУ

Многомиллионная помощь Украине: какое вооружение США готовы передать ВСУ

17:09Мир
"Из-за этого закрываются посольства": известна цель массированной атаки на Киев

"Из-за этого закрываются посольства": известна цель массированной атаки на Киев

16:57Украина
Угроза ядерного удара: что известно о российской ракете РС-26 "Рубеж"

Угроза ядерного удара: что известно о российской ракете РС-26 "Рубеж"

16:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

Творит чудеса: для чего добавлять уксус к картофелю при варке

Творит чудеса: для чего добавлять уксус к картофелю при варке

Водителям на заметку: кто может не использовать ремень в авто - штрафа не будет

Водителям на заметку: кто может не использовать ремень в авто - штрафа не будет

Финансовый гороскоп на 2025 год: кому Зеленая Змея принесет богатство

Финансовый гороскоп на 2025 год: кому Зеленая Змея принесет богатство

"Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ

"Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ

Последние новости

17:09

Многомиллионная помощь Украине: какое вооружение США готовы передать ВСУ

17:02

Секретные комбинации для водителей: как проверить двигатель с помощью педалей

16:57

"Из-за этого закрываются посольства": известна цель массированной атаки на Киев

16:53

Спортсмен-депутат Жан Беленюк впервые признался, почему одинок

16:51

Графики отключений света могут отменить для всех украинцев: названы сроки

Какой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогнозКакой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогноз
16:46

ВСУ "зажали в клещи": под угрозой ключевая магистраль возле Курахово - Селезнев

16:35

Угроза ядерного удара: что известно о российской ракете РС-26 "Рубеж"

16:28

Валютный "шторм" на горизонте: каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни

16:08

Время имеет решающее значение: когда лучше продавать автомобиль – назван месяц

Реклама
15:59

"Разные типы ракет": РФ может массированно ударить по Украине: что известно

15:55

Стоят тысячи гривен: какие самые дорогие елочные игрушки из СССР можно продать

15:55

Энергетика Украины на грани сбоя: удары РФ имеют серьезные последствия - СМИ

15:50

Сериал "Пограничники" стал самым популярным тайтлом октября на Киевстар ТВ

15:41

Украинские предприниматели возмущены критикой антикоррупционера Шабунина: частная собственность должна быть защищена

15:35

MONATIK, DOROFEEVA, KOLA сыграют сказочных духов в праздничном проекте "Рождество. Ты не один"

15:32

Первая леди Зеленская выгуляла шикарную вышиванку "Ришелье"

15:03

Это не из-за ядерки: стала известна причина закрытия посольства США в Киеве - СМИ

15:01

Как создают прогноз погоды: синоптик озвучила закулисье работы метеорологов

14:59

Не до мира: Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение на удары ATACMS по РФ

14:59

"Нас ждет новый этап войны": когда закончится война и чем начнется 2025 год

Реклама
14:35

Посольства массово закрываются: РФ готова нанести массированный ракетный удар

14:32

Полное исчезновение Средиземного моря: ученые сообщили об опасности

14:22

Когда украинцы будут праздновать День Святого Николая в 2024 году: новая дата

14:09

Цвет дыма из выхлопной трубы: как распознать неисправности авто за несколько секунд

14:01

Украина поразила более четверти основных военных кораблей РФ - разведка Британии

13:49

"Скакал по бабам": Алле Пугачевой приписывают роман с известным певцом

13:43

Еще одна категория получит право на отсрочку от мобилизации - решение Рады

13:29

Угроза массированной атаки: запасов РФ хватит на несколько волн ударов - Згурец

13:15

ВСУ спасают Сумщину: в Брянской области уничтожен важный арсенал РФ - Жмайло

13:02

Трамп проведет сильные переговоры с Путиным, Байден ему подыграл - Bloomberg

12:55

Гороскоп на завтра 21 ноября: Девам - неожиданный доход, Львам - удача

12:46

Киеву придется смириться: война может закончиться в 2025 году - The Economist

12:29

Ради победы: в Британии изменили политику в отношении Storm Shadow - The Times

12:25

В Украине "упала" цена на один популярный овощ: сколько стоит теперь

12:06

"Надо делать ставку на жизнь": ВСУ могут оставить важный город - эксперт

12:00

"На щите": на фронте погиб известный украинский актер - детали

12:00

Разрешение США бить вглубь России разблокирует аналогичные решения стран Европымнение

11:58

Россия выпустила 122 "Шахеда" и ракеты для атаки по Украине: сколько целей сбито

11:56

Уже четыре посольства в Киеве закрыты из-за угрозы ракетного удара: что известно

11:47

Бывший ангел Victoria's Secret потеряла ребенка

Реклама
11:16

ВСУ успешно освобождают Харьковщину: где продвинулись смелые воины - аналитики ISW

11:06

Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

11:03

Дмитрий Кулеба показал свою первую татуировку - что и где набил экс-министр

11:01

Китайский гороскоп на завтра 21 ноября: Драконам - финансовые проблемы, Петухам - семейные споры

10:54

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

10:49

Можно доверить все: 3 самые надежные знаки зодиака

10:39

Путинистка Успенская "арестовала" собственную дочь: что происходит

10:30

Свет будет весь день: в некоторых областях Украины отменили графики отключений

10:16

Ситуация на Курщине обостряется: РФ продвигается к украинскому выступлению - ISW

09:57

Берем куриное филе и готовим райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусноВидео

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять