Сериал "Пограничники" стал самым популярным тайтлом октября на Киевстар ТВ

Сюжет разворачивается вокруг курсантов-пограничников, которые выбрали путь обороны границ собственного государства в сентябре 2021 года.

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Сериал "Пограничники" / Фото пресс-службы

Первый украинский сериал о курсантах возглавил рейтинги контента на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ. Оценку провели по количеству пользователей, которые просмотрели сериал, а также общей продолжительностью смотрения

Украинская многосерийка "Пограничники", стартовав 1 октября эксклюзивно на Киевстар ТВ, сразу заняла лидерские позиции в октябре и держит их до сих пор. Производством ленты занималась креативная команда ДАЛІ БУДЕ ФІЛМЗ совместно с телеканалом НТН при поддержке Госкино. Сейчас сериал возглавляет ТОП-10 тайтлов на платформе кино и телевидения, что подтверждает традиционную популярность на ней именно украинского контента.

Киевстар ТВ уже анонсировала появление финальных 12 серий с 29 ноября и разместила новый трейлер сериала, саундтрек для которого создала группа "Жадан и Собаки".

видео дня

Напомним, что сюжет разворачивается вокруг курсантов-пограничников, которые выбрали путь обороны границ собственного государства в сентябре 2021 года, за полгода до начала полномасштабного вторжения. Молодые ребята из разных уголков Украины поступают в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины.

Для удобства просмотра "Пограничников" в период отключений света пользователи мобильного приложения Киевстар ТВ могут воспользоваться функцией загрузки контента. После загрузки серии будут отображаться в разделе "Мое видео".

Напомним, что платформа кино и телевидения Киевстар ТВ имеет самую большую видеотеку контента украинского производства. В частности, для украинских зрителей доступны такие украинские кинопроекты, как "Реванш", "Врач по призванию", "Женский доктор. Новая жизнь", "Крашанка", "Конотопская ведьма", "Хозяин 2. На своей земле".

Большинство украинского контента доступно на Киевстар ТВ по подписке в пакете "Премиум HD", поэтому до 1 декабря платформа сделала его оформление доступным со скидкой 65% по случаю Черной пятницы.

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".

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