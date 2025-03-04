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"Шрек, что они с тобой сделали": почему пятая часть франшизы ошарашила фанатов

Даяна Швец
4 марта 2025, 17:10
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В сети активно обсуждают, действительно ли новый стиль подходит культовым персонажам.
шрек
Что показал первый тизер пятой части / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скрин из трейлера "Шрек 5"

Коротко о главном:

  • Фанаты обсуждают новый стиль анимации
  • Новая часть "Шрека 5" вызвала споры

Недавно радости фанатов "Шрека" не было предела - вышел первый тизер пятой части популярной франшизы. Вместе с ним появилась и неожиданная новость: к актерскому составу присоединилась Зендея, чью роль держали в тайне вплоть до премьеры трейлера, пишет Главред со ссылкой на Indy100.

Всего за 24 часа тизер собрал более 4,5 миллиона просмотров на YouTube, хотя сам фильм выйдет только на Рождество 2026 года.

видео дня

В видео мы видим знакомых персонажей - Шрека, Фиону, Ослика, Пиноккио, а также новую героиню - взрослую дочь Шрека, которую озвучивает Зендея. Персонажи обсуждают современную популярность огра в соцсетях, но детали сюжета пока не разглашаются.

Однако фанаты уже обратили внимание на значительные изменения в анимации. Далеко не всем поклонникам нравится это изменение - в сети активно обсуждают, действительно ли новый стиль подходит культовым персонажам.

С момента выхода первого "Шрека" в 2001 году персонажи не раз меняли свой облик, но на этот раз обновления стали самыми радикальными. В тизере герои выглядят более выразительными, а сам Шрек даже появляется с короткой щетиной.

Причиной обновленного стиля стало то, что студия DreamWorks перешла на новую систему рендеринга MoonRay, которую впервые использовали в фильме "Как приручить дракона: Скрытый мир".

Теперь персонажи имеют более реалистичное освещение, детализированные текстуры и в целом более современный вид - такой стиль уже использовали в фильмах о Коте в сапогах.

Также рассказывалось, что Джонни Депп возвращается в "Пираты Карибского моря".

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Indy100 - это онлайн-медиа, созданное британской газетой The Independent в 2016 году. Он позиционируется как платформа для "голосов нового поколения" и ориентирован на молодежную аудиторию, сосредотачиваясь на вирусных трендах, поп-культуре, общественных дебатах и необычных новостях, которые редко освещаются традиционными СМИ.

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