Ждало не одно поколение: Джонни Депп возвращается в "Пираты Карибского моря"

Disney восстанавливает "Пиратов Карибского моря".

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Джонни Депп возвращается в роли Джека Воробья / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин из фильма "Пираты Карибского моря"

О чем речь:

"Пираты Карибского моря" получат перезапуск

Disney решил снять фильм с участием Деппа

Студия Walt Disney официально перезапускает культовую франшизу, и теперь стало известно, что в новом фильме снова появится Джонни Депп в роли капитана Джека Воробья.

Ранее ходили слухи, что в перезапуске сыграет Марго Робби, а продюсер Джерри Брукгаймер рассматривал два варианта развития событий: либо пригласить Деппа, либо выбрать другой сюжет. В конце концов, он решил вернуть актера во франшизу.

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Депп долгое время оставался в немилости Голливуда после громкого развода с Эмбер Херд, и Disney также разорвал с ним сотрудничество. Однако сейчас ситуация изменилась - похоже, стороны пришли к компромиссу.

Пока неизвестно, когда начнутся съемки нового фильма и когда состоится премьера. В то же время Джонни Депп активно готовится к новым проектам.

Напомним, что ключевыми персонажами франшизы остаются капитан Джек Воробей (Джонни Депп), кузнец Уилл Тернер (Орландо Блум) и дочь губернатора Элизабет Суонн (Кира Найтли).

Первый фильм серии - "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" - вышел 9 июля 2003 года и стал кассовым хитом, запустившим многолетнюю франшизу.

Джони Депп - последние новости

Ранее Главред писал, что русская девушка Джонни Деппа спровоцировала слухи о помолвке с актером. Познакомилась пара еще в далеком 2021 году на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Кроме этого, Джонни Депп признался, простил ли Эмбер Херд. Именно после обвинений бывшей началась массовая "отмена" Джонни - его снимали с проектов, потому что боялись общественного осуждения.

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Кто такой Джонни Депп? Джон Кристофер (Джонни) Депп II - американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, парикмахер-демон с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Спарроу в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает "Википедия".

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