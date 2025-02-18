Катя Осадчая впервые призналась, почему отложила идею с усыновлением

Осадчая сменила гламурные шляпки на поиск альтернативных способов помощи детям, которые остались без родительской опеки.

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Катя Осадчая рассказала, почему она с мужем отложила усыновление / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Кратко:

Осадчая и Горбунов планировали усыновить ребенка

Пара отказалась от этой идеи в пользу общественной деятельности

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая - мама троих детей. В начале полномасштабной войны она вместе с мужем, шоуменом и продюсером Юрием Горбуновым, рассказывала про желание подарить дом еще одному малышу, который потерял родителей из-за российской агрессии.

Сейчас эта тема снята с семейной повестки звезд. Про причину такого их решения Осадчая рассказала в интервью для Фокуса.

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Ведущая призналась - процесс усыновления в Украине связан сегодня со множеством трудностей. Поэтому собственные интересы она отложила, чтобы иметь возможность содействовать в этом вопросе другим семьям.

"С самого начала полномасштабного вторжения мы с Юрием рассматривали возможность усыновления. Но когда мы детально изучили процедуру, поняли, что она очень сложная в Украине. В результате я выбрала путь к теме комплексно, занимаясь адвокацией различных форм семейного воспитания, чтобы помочь другим родителям", - рассказала Осадчая.

Кроме того она развернула кампанию по помощи детям и подросткам из уязвимых категорий в поиске будущих профессий, а также вместе с личным фондом занимается сбором средств и покупкой жилищ для детских домов семейного типа.

Кто такая Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

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Кто такая Катя Осадчая Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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