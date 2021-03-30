Сильвестр Сталлоне собирается снять сериал-приквел про Рокки Бальбоа

Сильвестр Сталлоне / Reuters

Сльвестр Сталлоне опубликовал черновой вариант своего видения проекта и сюжетные моменты нового проекта.

По словам Сталлоне, Он хочет снять приквел-сериал Рокки, где он сможет рассказать о юности героя и его взрослении в 60-х.

Актер и продюсер отметил важность сериала и моменты, которые он бы хотел там показать — вроде высадки на Луну, Холодной войны, конфликта во Вьетнаме и развития феминистского движения.

Сталлоне отметил, что начал свое утро с написания сценария, и что с его зрения сериал на 2 сезона по 10 серий будет идеальным для отображения всего этого.

Сталлоне объявил, что сериал должен показать, как Рокки превращается в победителя из депрессивного опустошенного человека. Сталлоне не уточнил, какой актер мог бы исполнить роль молодого боксера - по сути, заменить самого гения.

Первый фильм Рокки вышел в 1976 году - сценарий спортивной драмы написал сам Сталлоне. В результате была сформована франшиза еще из четырех фильмов, а в 2015-м состоялся релиз спин-оффа Крид: Наследие Рокки с Майклом Б. Джорданом в главной роли.

Напомним, что в то время, пока одни сериалы готовятся к съемкам или выпуску, другие сериалы закрываются после тяжелых съемок на карантине. Канал Starz закрыл сериал Американские боги после третьего сезона вскоре после того, как вышла финальная серия.