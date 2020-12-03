Создатель трюков в Миссии невыполнимой переснимает 2 сезон Ведьмака

Ведьмак 2 сезон / Netflix

Знаменитый постановщик "убийственных" сцен с Тмом Крузом в Миссии невыполнимой, автор битвы Геральта и Ренфри в Блавикене, Вольфган Штегеманн переснимает для Netflix сцены боя в Ведьмак 2.

Учитывая, что для съемок позвали всех "ведьмаков", Штегеманн занимается битвой при Каер-Морхене, пишет издание Redanian Intelligence - фанатское узконаправленное издания про сериал Ведьмак.Читайте такжеВедьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала

По информации издания, в этой битве будет участвовать Геральт Генри Кавилла, Эскель Бэзила Эйденбенца. Вполне вероятно, что Фрейя Аллана Цири, Бодниа в роли Весемира, как и другие ведьмаки, так как они же там были в августе.

Некоторые предположили, что на крепость напал монстр вроде лешего.

Пока идут съемки сериала Ведьмак, 2 сезон которого выйдет в 2021 году, в декабре 2020 выходит картина "Кошмар волка" - про юность Весемира.

Параллельно снимается сериал Истоки крови - якобы про времена, когда были основаны традиции ведьмаков.