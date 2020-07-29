Создатели сериала Секс, инста и ЗНО стали судьями конкурса YО!DA-2020

Секс, инста и ЗНО - шоуранеры / 1+1

Автор идеи и шоураннер сериала о поколении Z Ирина Никончук стала одной из судей YО!DA-2020. Но это не все - режиссер Антонио Лукич и музыкальный супервайзер и соучредитель КАМА Сергей Вовк, которые также работают над сериалом, также вошли в состав судей.

YO!DA-2020 - конкурс для молодых кинематографистов, которые стремятся снимать качественную рекламу.

"Открывать новые имена и приобщаться к оценке творчества и таланта начинающих − это всегда очень ответственно и нелегко. Читайте также1+1 снимает сериал Секс, инста и ЗНО - сюжет, актеры и дата выходаТем более, когда все участники − креативные, неординарные, и каждый из них особенный по-своему. Думаю, именно такими будут конкурсанты YO!DA-2020 и их идеи заставят нас дискутировать, сделав процесс выбора финалистов непростым и от того − интереснее. Подобные конкурсы − хорошая возможность для новичков заявить о себе, сделать первые шаги, а для более опытных − открыть новое направление", − говорит Ирина Никончук, руководитель 1+1 Digital Studios, член жюри конкурса.

По условиям, победитель конкурса сможет при поддержке YO!DA снять первую рекламную работу для своего портфолио.

Напомним, что сериал Секс, инста и ЗНО выйдет на 1+1 в формате онлайн просмотра и предзаказа осенью 2020.