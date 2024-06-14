Старики ловят разбойников: рецензия на фильм "Плохие парни: все или ничего"

В украинском прокате идет новый зрелищный комедийный боевик - "Плохие парни: все или ничего" (свежая часть легендарной голливудской серии).

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кадр из х/ф "Плохие парни: все или ничего" / Sony Pictures Releasing

В вечно солнечном Майами закоренелый холостяк и бонвиван Майк Лоури (Уилл Смит) все-таки сдается давлению общества решает вступить в законный брак. Но прямо на свадьбе у его вечного напарника Маркуса Бернетта (Мартин Лоуренс) случается инфаркт. Благо, его успевают спасти - но беда одна не приходит: "плохим парням" придется срочно отбеливать репутацию своего покойного начальника, капитана Говарда (Джо Пантолиано), который якобы продался наркокартелям и был убит в ходе заметания следов. Делать нечего - Лоури и Бернетт прыгают в спорткар и начинают гасать по Маями, попутно проводя расследование.

Четыре года назад, аккурат перед тем, как пандемия прибила едва ли не весь мировой прокат, неожиданно выстрелила третья часть "Плохих парней" - франшизы из нулевых, которая, казалось бы, окончательно канула в лету, когда ее демиург Майкл Бей увлекся игрой в "Трансформеры". Причем продюсеры из Sony решили рискнуть и доверить постановку двум голливудским дебютантам из Бельгии - Адилю и Билялю. Но те, ко всеобщему удивлению, справились с работой прекрасно - кино отлично прошло в прокате и вообще получилось весьма стильным и поджарым. Казалось бы - дело за продолжением не станет, но сначала все та же пандемия, а потом пойманный Крисом Роком от Смита "лещ" на церемонии "Оскара" едва не сделал того парией в Голливуде. Тем не менее, дело как-то утрясли и четвертая часть была благополучна снята и бьет рекорды продаж в кинотеатрах.

Адиль с Билялем, в принципе, ничего особо в подходе менять не стали - и сосредоточились на экшене и юморе. И снова преуспели. Даже на фоне, скажем, четвертого "Джона Уика", четвертые же "Плохие парни" ничуть не блекнут и мало в чем ему уступают. Постоянный оператор бельгийского дуэта Робрехт Хейварт на полную катушку использует возможности современных цифровых камер (хоть больших, хоть компактных) и регулярно показывает невероятные трюки (и они очень впечатляют - даже на фоне того, что и старые, бэевские части, тоже немалым пижонством по части картинки отличались). К слову сказать, в четвертом фильме (как и в третьем) у Бэя есть небольшое, но смешное камео.

Но, естественно, все вышеуказанное нормально бы не сработало, если бы не Смит с Лоуренсом. Уже скоро 30 лет исполнится, с тех пор как они играют этих персонажей, а они это делают со все тем же азартом. И химии между ними с годами меньше не стало - одно удовольствие смотреть, как они постоянно препираются и подкалывают друг друга (без этого вообще такой уже почтенный жанр как buddy-cop-movie в принципе не работает).

Подытоживая, скажем, что "Плохие парни: все или ничего" получился прекрасным комедийным боевиком - как из Палаты мер и весов. И старые фанаты не уйдут с него разочарованными, и обычные зрители, думается, не без удовольствия посмотрят.

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