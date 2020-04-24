Ветер любви 18 серия онлайн 24-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 18 серия вышла 24 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран не смог найти настоящего убийцу Реян, но устроил неплохой шум дома. Его бабушка придумала, как избавится от девушки. Ярем хитро подставляет Ферата и Мирана.

Что показали в 18 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Гюнуль отдала матери ключ Мирана, и та успела его положить на место до того, как Миран проверил все. Тем не менее, он остается ночевать под дверью Реян, а утром отдает ей ключ. Гінюль неожиданно прекратила истерики, и помогла ему с перевязкой.

На встрече с Ярен, которую устроил Ферат, та попросила привезти Реян ночью домой. Дома Азизе провоцирует Реян - она наговорила ей гадостей и сказала, что Миран ее просто жалеет.

Когда же девушка пожаловалась ему, он чуть не признался ей в любви, а потом сделал свою главную ошибку - после утреннего запрета заходить в комнату Реян, заявил, чтобы никто с ней и о ней не говорил, не ходил рядом и не не прикасался, пригрозив разводом Гинюль. Это был первый шаг плана Азизе - выставить Мирана невменяемым.

Ветер любви 18 серия смотреть онлайн 24-04-2020:

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