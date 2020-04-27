Ветер любви 20 серия онлайн 27-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 20 серия вышла 27 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран рассказывает Реян, что сделал ее отец, и дает намек на свои чувства к ней. Шадоглу подсылают Аслан-беям шпиона, а Гинюль снова устраивает истерику с участием Реян. В доме Шадоглу обсуждают ночной визит Реян и Мирана.

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Миран и Реян эмоционально обсуждают прошлое Мирана по возвращению с дома Шадоглу. Тем временем, Гюль проговорилась семье, что ночью приходили Миран и Реян, чем спровоцировала новый скандал. Она начинает кушать, чем шокирует домашних.

Миран разрывается на части - между любовью к Реян и местью Шадоглу. Ферат старается его поддержать, но видит, как друг теряет контроль над собой.

Сестра Мирана также устраивает скандал Азизе - новая домработница-шпионка начала ее оскорблять на кухне, и девушка сгорая от стыда и злости убежала к бабушке.

Ветер любви 20 серия смотреть онлайн 27-04-2020:

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