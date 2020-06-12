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Ветер Любви 2 сезон - что было в 81 и 82 серии 12-06-2020

12 июня 2020, 16:45

Новые 81 и 82 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 81 и 82 сериях турецкого сериала Ветер Любви 12-06-2020 читай и смотри на Главреде

Ветер Любви 81 и 82 серия смотреть онлайн 12-06-2020
Ветер Любви 81 и 82 серия смотреть онлайн 12-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 37 и 38 серии (81 и 82 серия) вышли 12 июня в 17:15 на 1+1.

Миран последний раз пытается поговорить с Реян - но она ему категорически не верит, просто потому, что отец ей никогда не врал. Она требует от Мирана развод, но сначала они ищут письмо. Тем временем, Эсма передает Хазару второе письмо от матери Мирана, в котором говорится, что он его сын.

Что показали в 81 и 82 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 81 серия смотреть онлайн и обзор 12-06-2020

Миран скачет за Реян, чтобы поговорить с ней в поле, но девушка принципиально его не воспринимает. Она не может допустить мысли о том, что ее отец соврал ей, всю ночь рыдает, а за этим наблюдает ее мать. В итоге, она решает разводиться с Мираном. Миране же настолько раздавлен словами Реян, что не может больше собраться.

Ветер любви 81 серия смотреть онлайн 12-06-2020:

Ветер Любви 82 серия смотреть онлайн и обзор 12-06-2020

Султан решает донять Мирана, и приказывает Шахрияр собрать вещи Реян. Однако, Миран в ярости отправляет ее в их старое поместье в другой город, чем действует на руку Азизе. Реян приходит, и требует развода, поиска письма, и отказа от вражды. Миран соглашается вместе искать письмо, но от вражды не хочет отказываться.

Тем временем, Элиф собралась к Шадоглу, чтобы признаться, что это она толкнула Хазара, но встречает Эсму. Та отдала письмо Дильшах, в котором говорится, что Миран - сын Хазара. Она собирается забрать Ферата и уехать навсегда.

Но письмо не доходит до Хазара.

Ветер любви 82 серия смотреть онлайн 12-06-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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