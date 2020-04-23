Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1

Ветер Любви - график выхода и как смотреть / 1+1

Телеканал 1+1 получил права на трансляцию сериала Ветер любви. Рассказываем, чем отличается сериал 1+1 от оригинала, сколько в нем серий, и как правильно смотреть сериал Ветер любви на 1+1, чтобы ничего не пропустить, и быть в курсе сюжета.

В главных ролях сериала сыграли Акын Акынозю и Эбрю Шахин. При этом заглавную песню для сериала исполняла именно девушка, и после съемок она получила настоящую волну популярности в Турции и за ее пределами.

Акын Акынозю же был известен еще до съемок, и успешно работал в США.

Оригинальный турецкий сериал называется Ветреный. В Украине же он транслируется под названием Ветер любви. Изначально название планировалось сделать Ветреная любовь, но за неделю до премьеры его поменяли.

Ветер любви - график серий на 1+1

Всего в сериале Ветер любви на 1+1 будет 44 серии. Они выходят по буднях сразу по 2 серии за раз - с 17-10 по 19-00. Так что за первую неделю просмотра с 13 апреля вышло 10 серий, за вторую неделю выйдет еще 8 серий (20 апреля сериал не выходил). График выхода серий будет выглядеть приблизительно так:

Ветер любви 1 и 2 серия - 13 апреля;

Ветер любви 3 и 4 серия - 14 апреля;

Ветер любви 5 и 6 серия - 15 апреля;

Ветер любви 7 и 8 серия - 16 апреля;

Ветер любви 9 и 10 серия - 17 апреля;

Ветер любви 11 серия - 21 апреля;

Ветер любви 12 серия - 21 апреля;

Ветер любви 13 серия - 22 апреля;

Ветер любви 14 серия - 22 апреля;

Ветер любви 15 серия - 23 апреля;

Ветер любви 16 серия - 23 апреля;

Ветер любви 17 серия - 24 апреля;

Ветер любви 18 серия - 24 апреля

Ветер любви - как смотреть на 1+1

Все серии сериала Ветер любви на 1+1 можно смотреть на ТВ, на смарт-ТВ, через онлайн-кинотеатры, которые транслируют каналы. Но, чтобы посмотреть сериал Ветер любви онлайн, нужно либо подписаться на платный просмотр на 1+1 (все серии стоят всего 69 грн), либо смотреть в записи на тех онлайн кинотеатрах, которые это позволяют (например, мегого-ТВ).

Смотреть Ветер любви онлайн - все серии находятся на видео сервере 1+1. Для оплаты и просмотра понадобиться регистрация.

Ветер Любви на 1+1 смотреть онлайн все серии:

Кроме того, в турецком сериале Ветреный уже выходит онлайн 2 сезон. Не исключено, что на 1+1 будет показан и он.

Все серии турецкого сериала Ветер любви с украинским переводом выходят на 1+1 в 17-10 по будням. Все обзоры и видео серий можно будет смотреть и читать на Главреде.