Звезда "Крепостной" назвал ошибкой внесение его в черный список Минкульта Украины и ждет извинений

Актер Валентин Томусяк стал одним из 32 человек, которые попали в список / "СТБ"

Украинский актер Валентин Томусяк, которого Министерство культуры и информационной политики Украины добавило в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, заявил, что произошла ошибка.

"Я якобы причастен к съемкам антиукраинского фильма, снятого страной-агрессором, позорно описывающем события на Донбассе, название которого "Солнцепек". Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост и якобы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России, на аннексированных территориях или в Крыму с начала войны", – написал Томусяк на своей страничке в Facebook.

Актер назвал свое попадание в черный список Минкульта "очень неприятным и шокирующим событием".

Читайте такжеЛегендарный российский спортивный комментатор попал в черный список украинского Минкульта"Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, а еще мое эмоциональное состояние. Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", – подчеркнул Томусяк.

Отметим, что Валентин Томусяк известный зрителю по сериалу "Крепостная", в котором сыграл роль Кадошникова — давнего друга главного героя 1 сезона сериала Григория Червинского. Именно он стал секундантом Григория на дуэли.

Напомним, ранее в СНБО Украины опубликовали список "пророссийских" Telegram-каналов, а также показал украинцам персональные аккаунты, которые, по данным экспертов, вещают против Украины.

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