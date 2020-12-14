Звездный Лорд в Marvel сменил ориентацию - что еще поменяли в персонаже

Звездный Лорд Питер Квилл / кадр из ф. Стражи Галактики 2

Питер Квилл в Guardian of the Galaxy #9 оказался бисексуалом, вливаясь в социальные тренды современного общества.

Звездный Лорд из Стражей галактики, которого играет Крис Пратт, является полиаморным, пишет издание Screen Rant.

Это значит, что он рдновременно способен иметь чувства к мужчинам и женщинам. Все вскрылось после того, как оказалось, что он выжил после использования Пистолета Стихий, когда пытался избавить Землю-616 от Новых Олимпийцев.

Квилл был телепортирован на таинственную новую землю под названием Моринус, город-государство, построенный на спине огромной морской черепахи. Именно здесь Квилл проводит сотни лет, и живет в любовном треугольнике с парой. Кроме того, фанаты уже нашли намеки на то, что за время отсутствия в основной сюжетной линии комикса, Питер Квилл мог стать папой.

Примечательно, что Крис Пратт, который играет Квилла в киновселенной Marvel - гетеросексуален. Как будет меняться история Звездного Лорда в киновселенной, Marvel пока не уточняли.

Напомним, после заседания инвесторов, Disney анонсировал новые фильмы и сериалы на 2021-2022гг.

Когда выходят новые сериалы Marvel - мы собрали в отдельном материале.